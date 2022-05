El llamativo bikini con el que Andrea Meza se robó las miradas y le dio la corona de Miss Universo 2020

Andrea Meza recordó el instante que cambió su vida y con el que puso en alto a México: su coronación como Miss Universo. Ha pasado un año del importante evento en el que la chihuahuense conquistó la pasarela desfilando con un impactante bikini en color amarillo con el que acaparó las miradas.

La modelo obtuvo el triunfo en la edición 69 de Miss Universo que se celebró un año después del que le correspondía debido a la pandemia de Covid-19, por ello, el reinado de Meza ha sido el más corto en la historia del certamen y entregó la corona meses después de haberla ganado.

Pese a lo sucedido, Andrea Meza se colocó como una de las reinas de belleza favoritas conquistando al público y los jueces con su imponente caminata por la pasarela, siendo el traje de baño el momento crucial de la competencia donde la perfección de la mexicana arrancó suspiros.

Andrea Meza en bikini a su paso por Miss Universo. Foto: Instagram @andreamezamx

En aquella ocasión optó por un bikini corte triangular color amarillo con cintas en la parte de la cintura, un detalle ideal para atraer la atención a esta parte del cuerpo. Mientras que para el sostén usó un diseño clásico con la intención de resaltar su caminar e inigualable belleza.

Andrea Meza en Miss Universo

La prueba de traje de baño es una de las más importantes de la competencia junto a la de traje de gala, con ésta se califica el porte y la confianza de las concursantes en su caminata por la pasarela. Al tratarse de un concurso de belleza es imposible dejar de lado el físico, por lo que también es un factor que se considera entre los jueces.

Para Andrea Meza esta prueba resultó un gran aliado debido a la seguridad con la que desfiló manteniendo en todo momento una sonrisa que reveló su serenidad y determinación, convirtiéndose en ese instante una de las favoritas del certamen.

Andrea Meza recordó con nostalgia su triunfo en Miss Universo y compartió una serie de fotografías con los momentos más importantes, así como un mensaje con el que agradeció las muestras de apoyo y resaltó lo mucho que ha cambiado su vida.

“Hoy hace un año que gané Miss Universo. Qué lindo ver estas fotos y revivir ese momento que cambió mi vida. Siento que fue ayer y a la vez hace muchos años. No puedo creer lo acelerada que ha ido mi vida, lo mucho que he cambiado yo y mi entorno (…) Este año me dio más bien unos 5 años de experiencia, de emociones vividas y lecciones aprendidas”, escribió la modelo.

