Tania Rincón revela problemas de salud, ¿de qué la operaron?

Los fanáticos de Tania Rincón se encuentran más preocupados que nunca por el estado de salud de la conductora de "Hoy", luego que la mañana de este lunes reveló tener problemas de salud y aunque su diagnostico fue bueno y positivo, tuvo que someterse a una operación de emergencia para evitar complicaciones; sin embargo, su recuperación fue bastante positiva, ya que este día regresó al matutino de Televisa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tania Rincón compartió una nueva foto presumiendo el look que llevó este lunes en el programa con una falda de lentejuelas y tacones de no más de 5 centímetros, pero lo que llamó la atención fue el texto que agregó a la publicación, donde destacó que el pasado viernes 13 de mayo, "me operaron, me hicieron una histerectomía", es decir, tuvieron que quitarle la matriz por problemas de salud.

"Venía ya con temas y un mioma así que pues fue lo mejor. A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor", pidió a sus 3.7 millones de seguidores.

Este fue el mensaje con el que Tania Rincón preocupó a sus fans. (Foto: Captura)

Sin embargo, destacó que fue una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida por las consecuencias que implica, aunque aseguró que junto a su esposo, Daniel Pérez, "ya habíamos decido no te tener más hijos". En ese sentido, dijo que que no quería someterse a la intervención ya que le cuesta mucho trabajo tener que frenar sus actividades y prueba de ello es que este lunes llegó con normalidad a conducir el programa "Hoy".

"Aquí ando tomando las cosas con calma y con mucho agradecimiento. Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida", incluyó en la actualización de su estado de salud.

Aunque Tania Rincón no ofreció más detalles al respecto, continuó con sus agradecimientos a familiares y a amigos, quienes "con sus visitas, risas, flores, mensajes, conchas me hacen esto más fácil". Finalmente, pidió a sus seguidores no preocuparse de más si estos días la "ven lenta", pues todo sigue muy reciente y ella todavía se encuentra en recuperación, pero sin perder su gran sonrisa y carisma con el que conquistó al público.

Por su parte, los seguidores de la conductora se tomaron unos minutos para desearle una pronta recuperación y pedirle que continúe con los cuidados para evitar alguna complicación y también se sumaron a los agradecimientos porque la operación fue todo un éxito y sin ninguna complicación.

