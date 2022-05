La Casa de los Famosos: Luis "Potro" Caballero revela que Michelle Vieth vive amenazada por su exesposo

Luis “Potro” Caballero habló por primera vez sobre el romance que tuvo con Michelle Vieth y el motivo por el que le pusieron fin, y es que aseguró que el exesposo de la actriz los amenazó de muerte comenzando una temporada de terror en la que, incluso, él tuvo que cambiar de carro.

Durante una conversación con el actor Eduardo Rodríguez en La Casa de los Famosos, “Potro” señaló que la actriz vive amenazada por su expareja, el torero Christian Aparicio, quien al saber de su romance estalló en celos y le exigió que le pusiera fin o los mataría a ambos.

“Duramos un año casi. Se salió de control también por su exmarido, psycho, la tiene amenazadísima, feo... También mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de ‘me van a matar’. Cambié de coche, me amenazaban”, detalló.

"Potro" asegura que Michelle Vieth vive amenazada de su ex. Foto: Instagram @michellevieth

El exintegrante de Acapulco Shore y Michelle Vieth comenzaron su relación en 2019 cuando él le pidió que fuera su novia en vivo durante el programa “Tu Casa TV”, algunos aseguran que estaban tan enamorados que pensaron en llegar al altar y formar una familia juntos.

Una fuente cercana a la pareja declaró a la revista TVNotas en 2020 que Christian Aparicio pidió la custodia total de sus hijos que tiene con Michelle Vieth tras enterarse del romance de la actriz con Luis “Potro”, luego la amenazó para que le pusiera fin a su noviazgo pues de lo contrario “les volaría los sesos”.

Fin del romance

“Potro” detalló que este fue el motivo por el que decidieron poner fin a su relación, además de la diferencia de edad ya que él tiene 29 años y Michelle Vieth 42, por lo que buscaban proyectos diferentes tanto en su carrera como en su vida personal.

“Completamente otro canal, es otra edad, otra responsabilidad, hijos. Yo todavía no estoy para echarme ese paquete”, detalló.

También externó su admiración por la actriz de “Amigas y Rivales” y aplaudió su regreso a la televisión, y es que Vieth se alejó de los reflectores durante su matrimonio debido a las amenazas que recibía de su entonces esposo.

“Me cae increíble, pero sí, trae un background que digo 'pobrecita'. Se rifa, trabaja, saca adelante a sus hijos, pero sí… las malas decisiones de los hombres con los que ha estado, pobre. Ojalá y se le abra el camino, ahorita ya regresó a las novelas y me da mucho gusto, ella quería regresar, pero su ex no la dejaba, la tenía en el baúl”, dijo.

