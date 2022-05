Niurka atacó a Luis Miguel: "No me gusta como ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano"

Niurka es una de las mujeres más polémicas de la farándula en México. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a crear escándalos. Ahora, desde su llegada a “La casa de los famosos 2”, la cubana ha dejado mucho de qué hablar al arremeter contra sus compañeros de reality. En esta ocasión decidió hacerlo con una estrella mundial que no está en el show, Luis Miguel.

Durante el reality se pudo ver como la cubana aprovechó para atacar al ‘Sol de México’, ya que decide cantarle al amor, pero a diferencia de mucho, no lo ejerce. Esto va de la mano con que nunca se casó, pero cuenta con las canciones más románticas de la historia de la música en el país.

Las declaraciones llegaron gracias a que Potro estaba hablando sobre Micky y la importancia de su trayectoria en México. En dicho comentario señaló que Brenda Zambrano creía que el mejor cantante era Bad Bunny y debía llevar ese título. Esto hizo que Niurka se entrometiera en la plática para dar su punto de vista.

El ataque

Después de escuchar que es uno de los mejores, la cubana aprovechó para hablar sobre el tema. Lo primero que dijo fue que le gustaba y que reconocía su trayectoria, pero no todo fue positivo, ya que antes de terminar su comentario decidió arremeter contra el intérprete de “La incondicional”.

“A mí me gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de Romance porque son preciosas, me gusta escuchar su voz porque es espectacular es la voz. Pero él como persona no me gusta, no me gusta como ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él. Le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”, dijo Niurka.

El motivo por el que decidió intervenir con ese comentario es porque conoce a Aracely y a sus hijos y sabe cómo los trató. Cuando dijo esto, Mayeli Alonso decidió detenerla para asegurar que ella no define quien es realmente Luis Miguel.

