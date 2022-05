Niurka se burlaba de Laura Bozzo y ahora termina en llanto tras recibir insultos de la conductora

A una semana de haber comenzado uno de los realities más controvertidos y populares de la televisión, "La Casa de los Famosos 2", las polémicas no cesan y ahora volvió a ser Laura Bozzo la protagonista de otro desencuentro con Niurka, ya que la conductora insultó a la vedette y la acusó de que estaba conspirando contra ella para que resultara nominada.

El próximo lunes saldrá el primer expulsado del reality y Laura Bozzo ya resultó nominada, noticia que no le sentó nada bien y comenzó a descargar su molestia con sus compañeros y en particular contra Niurka, a quien la llamó hipócrita al suponer que ella había sido una de las que la habían nominado, cuando recientemente habían hecho las pases.

Las duras declaraciones de la peruana provocaron que Niurka rompiera en llanto, ante lo que finalmente Bozzo decidió pedirle disculpas por la actitud que había tomado y aseguró que actuó de manera muy grosera y con una actitud histérica. Para ello convocó a todos los participantes del reality a una reunión en la sala, en la que se disculpó y reveló el motivo de su modo de actuar.

Laura Bozzo hace llorar a Niurka y le pide disculpar por ser tan "histérica"

Para sorpresa de todos los participantes en "La Casa de los Famosos 2", Laura Bozzo aprovechó su junta para pedirle disculpas a Niurka, por lo que de esta manera la presentadora trató de arreglar las diferencias que tiene con la cubana y que en reiteradas ocasiones había evidenciado públicamente.

Niurka había hecho las pases conLaura Bozzo previamente. FOTO: Especial

Tras haber sido nominada, Laura Bozzo había arremetido contra Niurka al suponer que la había nominado, y de hecho así fue, fue entonces cuando aseguró que no le gustaba estar cerca de las personas hipócritas y que, en caso de ser necesario, si tenía que salir de la casa ella lo haría sin problema alguno. Como respuesta la vedette le había asegurado que ella no la había nominado.

La peruana aseguró que Niurka actuaba de manera hipócrita con ella. FOTO: Especial

“Yo he tenido problemas de bullying y siempre estoy a la defensiva. Creo que mi actitud fue muy grosera, porque en todo momento ella se ha tratado de llevar bien conmigo y lo que hice no tiene nombre. Quiero pedirle perdón, pero cada integrante de la casa se merece una explicación de mi actitud histérica. Mi actitud de mala jugadora, no es justo que yo me descargue con una persona que ha sido buena onda que es Niurka", aseguró la peruana al inicio.

Además reconoció que quiere a la famosa vedette cubana: "Yo la quiero un montón porque yo la veo en muchas cosas como ejemplo y cosas mías, pero es tanta la carga que muchas veces me han metido en contra, que reaccioné de una forma histérica, ególatra y si me tengo que ir me iré. Públicamente te pido que por favor me disculpes porque tú no merecías algo así, discúlpame, por favor. Has sido muy buena conmigo”, refirió Laura Bozzo.

Ante esto Niurka respondió: “Yo sólo estoy llorando porque con quién me iba a divertir”, y acto seguido ambas se pudieron de pie y se dieron un fuerte abrazo ante los aplausos de sus compañeros de reality.

Momento en el que ambas famosas se abrazan tras las disculpas de Bozzo. FOTO: Especial

