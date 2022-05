Esta fue la reacción de Alejandro Sanz tras enterarse de la mención de Bad Bunny en su disco

Bad Bunny lanzó su nuevo disco la semana pasada. Desde que comenzaron a sonar los nuevos temas del puertorriqueño la gente no paró de hablar al respecto, ya que existe un detalle que no pasó desapercibido. En una de las canciones aparece una mención para Alejandro Sanz. Ahora el español no dudó en reaccionar al guiño.

El intérprete de “Amiga Mía” realizó un divertido video para dejarle claro al mundo entero su postura sobre el guiño que le lanzó el exponente de la música urbana en uno de sus versos. La canción donde el Conejo Malo lo menciona es la de “Un verano sin ti”. El video lo compartió en su cuenta de Instagram donde le dejó claro al reguetonero que había recibido el mensaje.

En el clip aparece Sanz sentado en una hamaca bien acompañado por una mujer que está sentada en el pasto mientras suena la canción. Después de escuchar “Alejandro Sanz con el corazón partío y yo con el alma rota”, el cantante español se mostró sorprendido.

De qué habla la canción

El sencillo donde nombra a Alejandro Sanz trata de una ruptura y de tener que hacer planes sin tu pareja en el verano. Gracias a esto decidió utilizar el nombre de uno de los grandes éxitos del español para mostrar lo mal que se encuentra la persona que acaba de terminar su relación.

Esta no es la primera vez que el exponente de música urbana muestra que es fan de Alejandro Sanz. Se tiene que recordar que el año pasado compartió un video donde aparece cantante un poco de “Te lo agradezco, pero no”. Ahora decidió volver a mostrar su admiración al incluirlo en un verso de su nueva canción.

Ahora solo queda disfrutar de la canción que se espera se convierta en el tema del verano y de paso ver si en algún momento Sanz y Bad Bunny terminan por hacer una colaboración juntos, misma que podría convertirse en un hit debido al talento de los exponentes musicales.

