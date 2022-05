"Me incomoda": Livia Brito rompe el silencio sobre supuesta agresión a reportero

La actriz Livia Brito se encuentra en la mira de todos tras las recientes acusaciones de un reportero que presuntamente fue agredido por la actriz tarde del viernes cuando trataba de entrevistarla, un momento que para nadie pasó desapercibido, ya que no es la primera vez que es señalada por sus diferencias con la prensa; sin embargo, la cubana ya dio su propia versión de los hechos y destacó que la hicieron sentir incómoda.

El pasado viernes el periodista de "Ventaneando", Roberto Hernández Gallardo, utilizó sus historias de Instagram para acusar a Livia Brito por agredirlo e incluso pidió a sus compañeros de la prensa cuidarse o evitar pedirle entrevistas, ya que es una "mujer que suele golpear, intimidar". Por supuesto, la polémica no terminó allí, ya que afirmó que la protagonista de "La desalmada" también le intentó quitar su celular, pero no dio más detalles, pues explicó que la grabación saldría al aire el próximo lunes.

Sobre ello, Livia Brito recurrió a la misma plataforma y por medio de varias historias contó su versión de los hechos y descartó haber agredido al reportero, pero reconoció que la tensión aumentó cuando él la persiguió tratando de conseguir y grabar sin su consentimiento. Cabe recordar que hace unos meses ganó una demanda contra un fotógrafo que tomó fotos de ella en Cancún sin su consentimiento.

De acuerdo con la famosa, la supuesta agresión ocurrió la tarde del viernes cuando se encontraba grabando los promocionales para "Mujer de nadie" y cuando tuvo unos cuantos minutos libres se encontró con "un periodista que me estaba pidiendo una entrevista. Le dije: 'sí, nada más dame chance, voy a checar algo y ahorita regreso'", y fue justo en este momento cuando la tensión comenzó a subir en el lugar.

"Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije: 'Oye, dame chance. Por fa, te estoy diciendo que ahorita te la voy a dar, pero no me persigas'. De hecho me voltee y le dije, debe tenerlo en la cámara porque lo tenía grabado. Le dije: 'Por fa, ya no me persigas más porque me incomoda que me estés persiguiendo. Ahorita que regrese, si tengo tiempo, te doy la entrevista'", recordó la actriz.