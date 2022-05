Mario Bezares y la vez que humilló a una payasita en su programa; ella renunció: "Mi reputación se mancha"

Captura de pantalla

Mario Bezares es un actor y conductor, en parte conocido por la gran cantidad de controversias que ha tenido durante toda su carrera. En esta ocasión recordamos el día en que Jazmín López Villarreal, una presentadora reconocida por su trabajo con la cadena de televisión Multimedios, renunció en vivo a un programa que ambos conducían en el año 2020.

“Señor Bezares, yo solo quiero decir que yo voy a cumplir la apuesta, yo me voy a pintar, pero después de esto me voy a ir de la televisión regiomontana, porque no es posible que mi reputación se manche”, expuso la conductora, quien durante 6 años dio vida a los personajes “Rayita” y “Estrellita Del Mar” en el programa Acábatelo.

En un torno de tristeza, melancolía la payasita logró despedirse cumpliendo su último reto.

“Esto no es cosa de risa y no es un juego. Voy a cumplir pero me voy. Sí me voy, no estoy jugando”, dijo la conductora firmemente, mientras que Bezares no podía creer la noticia, al asegurar que solo se trataba de una broma.

El reto consistía en “tatuarse” el uniforme del Club de Fútbol Monterrey, también conocido como Rayados, en su cuerpo vistiendo un bikini; sin embargo, la conductora, quien solo vestía un short y una playera de manga larga, se negó a utilizar el bañador: “No tengo cuerpo de bikini”.

“Se me hace una falta de respeto que yo, Estrellita, tenga que hacer esto. Así me despido de la televisión. Me voy a dejar tatuado esto”, comentó.

El clip fue subido a TikTok por la cuenta oficial de Acábatelo y desde ese entonces, muchos internautas se han mostrado a favor de la decisión de la payasita:

“Que bueno que haya tomado esa decisión, esos programas no les dan su lugar a las mujeres”; “Que bueno que tuvo el valor de marcharse”; “ese tipo de programas y conductores denigran a la mujer”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de los usuarios de la plataforma viral.

Actualmente, López Villareal continúa con su trabajo como presentadora de televisión en el programa Cada mañana, de la televisora Azteca Noreste, el cual le permite pasar más tiempo con sus dos hijos llamados Marcelo y Fabricio.