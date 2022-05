¡Vuelve 'Bárbara Bazterrica'! Así luce Paola Núñez en el tráiler de "Resident Evil: Capcom"

Muchos la recuerdan por su exitosa participación en la telenovela "Amor en Custodia" (2005) en donde interpretó a "Bárbara Bazterrica", personaje con el que conquistó a millones de televidentes en México, ahora la actriz mexicana Paola Núñez regresa a la pantalla chica al formar parte de una de las series de Netflix más esperadas de este 2022; el live action "Resident Evil: Capcom".

De esta manera Paola Núñez corrobora el gran talento que posee y el profesionalismo que la han llevado a triunfar como actriz no solo en México también en Estados Unidos, país en donde ha formado parte de diversos proyectos tanto en cine como en televisión y que la han consagrado como una de las grandes estrellas de nuestro país.

Hay que recordar que Paola Núñez incursionó en el mercado estadounidense en 2017 en la serie "The Son", en 2019 participó en "The Purge", además de compartir créditos junto a Will Smith y Martin Lawrence en la cinta "Bad Boys of Life", por lo que la mexicana ya ha consolidado su carrera en Hollywood y ahora solo espera su debut en Netflix, una de las plataformas más poderosas al momento.

Paola Núñez luce espectacular en tráiler de "Resident Evil: Capcom"

Fue tan solo hace unas horas cuando Netflix lanzó en sus redes sociales, así como en YouTube, el tráiler del live action "Resident Evil: Capcom", en donde participa Paola Núñez; en el promocional, de poco más de un minuto de duración, la actriz mexicana aparece formando parte de la corporación "Umbrella" y portando un elegante traje rojo, muy característico de la empresa.

Netflix se encuentra a solo un par de meses de estrenar esta super producción, la cual promete ser totalmente distinta a los videojuegos y películas previamente publicadas, ya que dejará atrás la historia de las cintas que fueron protagonizadas por la famosa actriz ucraniana, Milla Jovovich.

Paola Núñez interpretará el papel de una mujer integrante de la "Umbrella Corporation". FOTO: Especial

En la nueva serie Paola Núñez formará parte de "Umbrella Corporation" y actuará junto a Lance Redick, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Ahad Raza Mir, Turlough Convery y Conno Gossatti. Fue la propia actriz quien difundió la noticia en sus redes sociales luego de compartir el tráiler oficial este viernes: ''Me muero de la emoción por compartirles el estreno de mi nuevo proyecto'', escribió la actriz junto al video.

La serie es una de las más esperadas en la plataforma streaming. FOTO: Especial

Ante el revuelo generado por el pronto estreno de la producción, Netflix ya dio a conocer la fecha en que llegará a la plataforma; será el próximo 14 de julio cuando los suscriptores podrán disfrutar de la historia ambienta en la nueva Ciudad Raccoon, ubicada en Sudáfrica, tanto en el presente como en el año 2036, "en un Londres post apocalíptico'', se detalla en el tráiler de la serie, con la cual se pretende extender el éxito de la popular franquicia de zombies.

En el video se puede ver a Paola Núñez, la famosa "Bárbara Bazterrica", portar un arma; cabe destacar que el antagonista principal será interpretado por Albert Wesker, por lo que con este reparto de lujo son ya millones los suscriptores que esperan la llegada de esta super producción a Netflix.

