Anahí cumple casi 40 años: las FOTOS de su evolución de RBD a primera dama

Anahí, una de las cantantes que marcó tendencia con su estilo en RBD está celebrando su cumpleaños número 39 y parece que el tiempo no pasa con ella, pues ha sabido mantenerse sana y en forma luego de dos embarazos.

La intérprete de "Ser o Parecer" se encuentra muy cerca de cumplir 40 años y a través de Instagram suele compartir con sus seguidores algunos momentos de su vida diaria, como fotografías de sus hijos, su esposo, recuerdos y sus rutinas de ejercicio.

Desde muy joven, Anahí ha tenido una figura envidiable. | FOTO: Instagram @anahi

De RBD a primera dama

Anahí Puente ha tenido una carrera muy exitosa desde muy pequeña en el programa infantil "Chiquilladas" y tuvo algunas participaciones en películas y más adelante, en telenovelas.

Por eso, muchas personas ya la conocían desde antes de RBD, pues fue un personaje destacado en Clase 406 y posteriormente, formó parte de la exitosa producción de Pedro Damián en donde le dio vida a la diva Mía Colucci.

La cantante impuso moda como Mía Colucci. | FOTO: Instagram @anahi

Desde entonces ya era un ícono de la moda, pues el estilo de su personaje era rebelde de una joven mimada, quien puso de moda las minifaldas y las ombligueras, así como estrellas en la frente y diamantina.

En 2015 se casó con Manuel Velasco, quien se convirtió en el gobernador más joven de México, ya que tenía tan sólo 33 años cuando ganó la gubernatura de Chiapas.

Manuel Velasco y Anahí son una de las parejas más sólidas de la música y la política. | FOTO: Instagram @anahi

Desde entonces, han sido una de las parejas más sólidas de ambos medios, pues fue el 17 de enero de 2017 cuando nació su primer hijo, Manuel Velasco. Mientras que el 2 de febrero de 2020 nació el segundo hijo de la cantante, Emiliano.

No obstante, el haber sido primera dama durante seis años no la hizo dejar la música, pues en su primer año comenzó a trabajar en su álbum "Inesperado". Durante su embarazo, la intérprete de "Me hipnotizas" lucía vestidos más sobrios, pero que la hicieron lucir radiante.

Anahí ha lucido radiante en cada embarazo. | FOTO: Instagram @anahi

Indudablemente, Anahí ha mostrado su buen gusto al vestir, pues su transición de RBD a primera dama la hizo con estilo según la etapa que estaba viviendo, como mamá, ha optado por looks menos reveladores, pero bastante elegantes y que destacan su trabajada figura, que aún muestra de vez en cuando al cantar o al hacer ejercicio.

Aunque ahora su estilo es más sobrio, Anahí no duda en presumir su esbelta figura en redes sociales. | FOTO: Instagram @anahi

