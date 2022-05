Ana Bárbara: “Soy humana”, dice la Reina Grupera antes de hacer algo que NUNCA había hecho en el escenario| VIDEO

Ana Bárbara se caracteriza por ser muy sencilla y sincera con sus seguidores, la originaria de San Luis Potosí siempre está en contacto con la gente que de una u otra manera apoya su carrera artística, desde que empezó en el mundo del modelaje, hasta que se sumó a la industria musical.

Durante uno de los conciertos, la intérprete hizo una petición a las personas que lo acompañaban en el concierto, primero dijo a su equipo que pararan la música y que bajaran un poco la luz, pues algo no estaba bien.

“Me dejan hacer algo a media luz, se me atoró algo en el calcetín y no puedo bailar a gusto, me dan chance, soy humana canto una que otra grupera”, dijo a su público la intérprete de “Lo busqué”.

El público presenté aplaudió la confianza que tiene la llamada "Reina Grupera" con la gente que la sigue, pues prefirió estar cómoda y compartir el momento con el público, después de ese suceso el concierto prosiguió y cantó lo que faltaba de su repertorio, según los comentarios del video disponible en su cuenta oficial de TikTok.

Ana Bárbara y su polémica

Hace unas semanas el nombre de Ana Bárbara se vio envuelto en polémica al ser señalada por José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián como la personas que había robado la composición de una de sus canciones.

El famoso alegaba que él es el verdadero autor de la letra de “Fruta prohibida”, la canción que se volvió popular en voz de Los Elegidos y recientemente interpretada por Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Ana Bárbara mencionó que José Manuel está equivocado y que ella no tiene nada que ocultar, pues asegura ser la creadora de tan popular pieza.