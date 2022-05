César Costa: Así de apuesto lucía el actor de “Papá Soltero” en su debut en el Cine Mexicano

César Costa, quien es recordado por la emblemática serie de “Papá Soltero”, está a pocos meses de celebrar su cumpleaños número 81 y lo que más sorprende a sus seguidores es el buen estado físico en el que se mantiene pues parece que el paso del tiempo no causa estragos considerables en su persona y por ello te mostraremos lo apuesto que lucía en su debut en el cine para que puedas comprobar por tu propia cuenta que el querido actor no ha cambiado mucho.

César Antero Roel Schreurs, como realmente se llama el actor y cantante, es originario de la Ciudad de México donde nació el 13 de agosto de 1941 y aunque hay muy poca información sobre sus primeros años de vida se sabe que fue durante su adolescencia cuando descubrió el rock and roll y fue uno de los pioneros en México en tocar este género con su grupo llamado “Los Black Jeans”, no obstante, antes de dedicarse de lleno a la música tuvo que estudiar la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México pues proviene de una reconocida familia de abogados.

Varias generaciones recuerdan a César Costa por "Papá Soltero". Foto: Especial

Una vez que concluyó sus estudios, César Costa siguió haciendo Rock and Roll con su grupo, el cual había cambiado de nombre a “Los Camisas Negras”, no obstante, al llegar el año de 1960 decide continuar su carrera como solista y es aquí donde su fama crece como la espuma y se convierte en uno de los máximos referentes del género que causó sensación entre la juventud de la época.

Ante la fiebre del Rock and Roll diversos productores comenzaron a considerar a los cantantes del género para que aparecieran en sus películas y en el caso de César Costa debutó en la pantalla grande en 1962 en la película “Si yo fuera millonario” bajo el cobijo del reconocido director Julián Soler.

Así se veía César Costa en su debut en el cine. Foto: Especial

En “Si yo fuera millonario” César Costa tuvo una pequeña intervención y en ella apareció haciendo lo que mejor sabe hacer e interpretó el tema de “Besos por teléfono”, en dicha cinta, el cantante compartió créditos con grandes personalidades de la industria cinematográfica como Amador Bendayan, Lorena Velázquez, Enrique Rambal y María Félix.

Pese a que César Costa solo tuvo una pequeña intervención en dicha cinta quedó demostrado que llevar a la pantalla grande a las estrellas del Rock and Roll sería todo un éxito por lo que en los años siguientes protagonizó una gran cantidad de películas donde pudo pulirse como actor y a su vez siguió acrecentando su figura dentro de la música.

César Costa y los protagonistas de "Si yo fuera millonario". IG: cesarcostaof



Cuando pasó la fiebre del Rock and Roll, César Costa dejó de aparecer en la pantalla grande, sin embargo, incursionó en el mundo de la televisión donde se desarrolló como conductor y comediante en programas como “El Show del Loco Valdés” y “La Carabina de Ambrosio”, no obstante, fue hasta 1987 cuando lanzó “Papá Soltero”, el programa que lo volvió a posicionar como una de las máximas figuras del espectáculo.

Tras el éxito de “Papá Soltero”, vinieron películas y también tuvo la oportunidad de brillar en “Un nuevo día” el matutino más famoso de la televisión mexicana durante la década de 1990, el cual, fue suplido por “Hoy”.

Así luce actualmente César Costa. Foto: IG:

cesarcostaof



En los últimos años, César Costa se ha mantenido un tanto alejado de los medios, no obstante, sigue ofreciendo conciertos junto a otras grandes figuras del Rock and Roll como Angélica María y Enrique Guzmán, además, en más de una ocasión ha dejado ver que se está planeando un reencuentro de “Papa Soltero”, sin embargo, este proyecto no ha podido ver la luz.

SIGUE LEYENDO:

La bella vedette que huyó con su novio a los 14 años y que participó en "Papá soltero" |VIDEO

Querido cómico del Cine de Oro fue opacado por ídolos del Rock and Roll en esta película