Boys Over Flowers: Así lucen los actores del drama coreano 13 años después

Boys Over Flowers se estrenó en 2009, siendo la tercera adaptación del manga Hana Yori Dango y la más exitosa hasta ahora. Este dorama lanzó a la fama mundial a Lee Min Ho, actor que pertenece a la Ola Hallyu. 13 años después sigue siendo una de las favoritas de las fans.

Actualmente la puedes ver en Netflix, además de disfrutar de sus otras cuatro versiones, china, japonesa y la más reciente tailandesa. Algunos de los actores del reparto se mantuvieron en el camino de la fama, mientras que otros decidieron abandonarlo o dedicarse a otras cosas.

Checa estas fotos de los personajes de Boys Over Flowers, así es como han cambiado con el tiempo, desde su look hasta su físico, pues en ese entonces eran jóvenes estrellas que comenzaban con su carrera.

¿Los reconoces? Así lucen los F4, protagonistas de Boys Over Flowers

Lee Min Ho

Es uno de los actores más famosos de los doramas, él continúa con su carrera y actualmente protagoniza Pachinko de Apple TV. A lo largo de los años cambió su pelo largo por un look mucho más varonil.

Kim Bum

Aunque no fue tan regular en la actuación, apenas en 2020 retomó la actuación con "The Tail of the nine tailed", su aspecto sigue siendo el mismo, aunque el pelo un poco más corto que en aquel tiempo.

Kim Hyun-joong

Aunque siguió en la actuación, decidió enfocarse en la música como solista tras la desaparición de SS501. Además, este año anunció su boda. Ahora suele usar el cabello largo y rubio.

Goo Hye Sun

Tras dejar la actuación hace un par de años, decidió convertirse en directora, también atravesó un tormentoso divorcio. Su aspecto sigue siendo el mismo, aunque menos "juvenil".

Kim Joon

Finalmente, el actor decidión alejarse de la industria y disfrutar de su familia y su hija. Se le ha visto muy poco, pero su aspecto lucía mucho más varonil y con rasgos más afinados.

Sigue leyendo:

Celebra el Día de las Madres, conoce a las mamás de los idols K-Pop

GIDLE vendrá a México con su tour, fechas, boletos y sedes de sus conciertos