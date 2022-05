"No me digan Luz Clarita": Daniela Luján sorprende a sus fans; ¿se arrepiente de su pasado? | VIDEO

La actriz Daniela Luján dejó sorprendidos a sus millones de seguidores en Instagram, pues lanzó un contundente mensaje y pidió a sus fans que "no le digan Luz Clarita", uno de los personajes por el que más se le recuerda y la hizo ganar popularidad, por lo que muchos se preguntan si se arrepiente de su pasado.

Luján fue protagonista de la telenovela infantil "Luz Clarita" en el año 1996, con 8 años de edad ganó una gran fama y hoy sigue siendo una de las favoritas en la televisión y las redes sociales, sin embargo, se ha alejado del papel que le dio popularidad pues ahora triunfa como actriz de comedia.

Daniela Luján sorprende con mensaje a sus fans

Fue la mañana de este lunes cuando Daniela compartió con sus fans en Instagram un video de unos segundos en el que se le puede ver luciendo un vestido azul y peinado con pequeñas coletas, el cual acompañó con la frase "De favor", en el que comentó "ya no me digan Luz Clarita".

Daniela causa polémica en redes. Foto: IG @lalujans

"Pipol esto es muy importante, y casi nunca hago esto, pero quiero pedirles de favor, que ya no me digan Luz Clarita... Ya crecí, ¡Soy Luz Clara!", se escucha decir a Luján en el clip que ha recibido más de mil comentarios y 22 mil 200 "me gusta" por parte de sus fans y sus compañeros del medio.

¿Se arrepiente de su pasado?

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, y fiel a su estilo divertido, Daniela Luján publicó el video en el que pide no le llamen Luz Clarita, recordando uno de sus primeros papeles, pero no se trata de que se arrepienta de su pasado, si no más bien de una broma que le jugó a sus millones de fans.

"Jajajajajaja te amo!!!", "lo estaba tomando muy serio jajaja", "Me he reído a carcajadas" y "Al principio pensé que lo decías en serio, sos única Dani.. Siempre serás mi Luz Clarita", son sólo algunos de los comentarios que ha recibido, dejando ver que logró engañar a sus fans.

MIRA EL VIDEO: