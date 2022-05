La película más ESCALOFRIANTE que no te dejará dormir está en HBO Max; recaudó más de 19 millones de dólares |TRÁILER

Los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming que hoy en día existen, donde se puede encontrar una gran variedad de películas y series de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Bajo este panorama, los títulos que ofrece la plataforma ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta página de entretenimiento ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cines o en televisión.

Qué ver en HBO Max

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, hemos preparado la recomendación de una de las cintas de terror psicológico albergadas en dicha plataforma, misma que te pondrá la piel “chinita” por su intensa y terrorífica historia.

“Viene de noche” es una cinta estadounidense que tuvo lanzamiento en 2017, misma que fue escrita y dirigida por Trey Edward Shults con las actuaciones de Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr. y Riley Keough.

¿De qué trata "Viene de noche"?

La película de terror sigue la historia de Paul, quien es un hombre que vive en una cabaña al lado de su esposa Sarah y su hijo Travis; sin embargo, su tranquilidad se ve perturbada luego de que se dan cuenta de una presencia “maldita” que los atemoriza cada noche, pero juntos harán todo lo posible para protegerse.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción cinematográfica, la cual logró recaudar alrededor de 19 millones de dólares:

