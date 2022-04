"Nací rico, pero sin dinero" Joan Sebastián así hablaba sobre su cumpleaños; hoy cumpliría 71 años

Un día como hoy pero de 1951, nació en Juliantla, Guerrero José Manuel Figueroa Figueroa a quien conocemos como Joan Sebastián nombre artístico del también llamado “El poeta del pueblo”, este 8 de abril estaría celebrando su cumpleaños número 71, debido a esto sus familiares llevaron música en vivo afuera de la tumba donde reposan sus restos.

Joan Sebastián falleció el 13 de julio de 2015 debido al cáncer de huesos que lo invadió desde el año de 1997, sin embargo, año con año debido al gran cariño y admiración que el pueblo mexicano le tiene se le recuerda de distintas maneras.

El compositor de temas como “Eso y más”, “Tatuajes”, “Un idiota” y muchas más antes de morir habló sobre su nacimiento de una forma poética como solo él pudo haberlo descrito, y en redes sociales compartieron el video del momento.

Sin duda alguna Joan Sebastián era el hombre más romántico de México, pues en cada situación encontraba un verso o algo poético que expresar y su cumpleaños no fue la excepción.

Y es que la periodista conocida como “Chamonic” compartió en sus redes sociales un video en donde el padre de José Manuel, Trigo, Juan Sebastián, Julian, Juliana y Zaralea habló de aquel 8 de abril en el que vino al mundo.

Joan se describió como un “buen dardo” luego que Marcos y Celia (sus padres) “le pegaron al blanco”, además aseguró que él nació rico pero eso sí sin dinero y ese 8 de abril de 1951 el cielo estaba limpio y claro.

“Nací repiquetearon las campanas, y se alzaron en vuelo las palomas que hacían su nido,currucuteando su amor en la cornisa; nací un 8 de abril en primavera, cuando todo florece, hasta el cardo y floreció el amor, Marcos y Celia le pegaron al blanco, que buen dardo ¿no?, nací con la mejor de las estrellas y es que nací bajo un cielo limpio y claro, nací rico, sin dinero pero rico, exento a un sufrimiento: ser avaro. Crecí como los ciervos corriendo en libertad entre espinas y flores, me alimentó el amor, me hizo un blindaje para enfrentarme al infortunio y cosas peores, no soy un ángel pero nací con alas, descubran las de ustedes y vuelen, vuelen, vuelen hacia la felicidad”, dijo Joan Sebastián.