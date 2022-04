Mariazel conquista en look de perlas y presume coqueta perforación: FOTO

La ahora ex integrante de "Me Caigo de Risa", Mariazel, que hace unos días anunció que abandona el programa para iniciar nuevos proyectos, sigue vigente en las redes sociales, desde donde comparte fotos en las que luce sus mejores looks, como lo hizo este viernes al conquistar con un atuendo de perlas y en la que presumió su coqueta perforación.

La también conductora de programas deportivos en TUDN, sigue siendo una de las favoritas del famoso show de comedia conducido por Omar Pérez Reyes, conocido como Faisy, en el que vivió momentos que marcaron su carrera, pues fue una de las primeras en unirse al elenco, como aquel día en que rompió sus pantalones en plena transmisión.

Mariazel Olle Casals, nombre real de la presentadora, también en una de las famosas que presume cuerpazo en sus cuentas de redes, y cada día gana más seguidores en plataformas como Instagram, en la que al momento tiene 3.3 millones de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos.

Mariazel presume su perforación y deslumbra con su look

Para comenzar el fin de semana consintiendo a sus millones de fans, la conductora, de 41 años, compartió una imagen en sus historias de la popular plataforma digital, fotografía en la que se le puede ver disfrutando de una tarde soleada y luciendo un look sofisticado y moderno.

Mariazel derrocha estilo y belleza. Foto: IG @mariazelzel

La actriz, originaria de España, que sólo acompañó la foto con la palabra "Viernes", también aprovechó la imagen para presumir su perforación en la nariz, la cual ya había dejado ver en otras ocasiones, pero gracias a la nueva instantánea sus fans han podido notar que le va muy bien a su estilo.

En la publicación de Mariazel también se le puede ver derrocando estilo, pues luce unos ajustados pantalones en tono nude y tela brillante, que combinó con una coqueta blusa blanca abotonada, con mangas cortas adornadas con perlas y un detalle muy femenino al lucir un anudado en el cuello.

