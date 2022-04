Eiza González deslumbra en lujoso look de transparencias cubierto de espejos

La actriz Eiza González no para de sorprender en cada una de las alfombras rojas y fiestas a las que se ha presentado para promocionar su más reciente película, "Ambulance", tal como lo hizo en el reciente estreno en Miami, donde se le pudo ver con un lujoso look de la marca Prada con el que deslumbro por sus transparencias y estar cubierto de espejos.

González, de 32 años, se ha consolidado como una exitosa actriz en el cine de Hollywood, pero también como una destacada modelo de reconocidas firmas internacionales de moda y joyería, pues recordemos que es embajadora de Bvlgari y fue la primer latina en ser imagen para una fragancia de Louis Vuitton.

Aunque la cinta se estrenó hace unos días, la guapa mexicana todavía se encuentra en promoción de la película en la que comparte créditos con los actores Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, por lo que los últimos días ha arrasado en las alfombras rojas.

Eiza González deslumbra en look Prada

Este jueves la actriz y modelo estuvo en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde asistió a la presentación de "Ambulance" y desfiló por la alfombra roja con un look que causó impacto entre los miles de asistentes que esperaban un autógrafo del elenco.

La actriz mexicana deslumbra con su belleza. Foto: IG @eizagonzalez

"¡ESTRENO EN MIAMI! LA PELÍCULA YA ESTÁ DISPONIBLE @prada, ¡gracias por este impresionante vestido personalizado! Bailé toda la noche y fui una bola de discoteca ambulante, nunca he sido más feliz", fueron las palabras con las que Eiza publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se le ve posando con su lujoso atuendo.

De acuerdo con lo dicho por la propia actriz, hija de la empresaria y ex modelo Glenda Ryena, el diseño que lució en la gala a la que asistió este jueves, se trata de un look exclusivo, creado para que la exitosa mexicana se luciera con un conjunto que combina el brillo y las transparencias.

En las fotos que se han dado a conocer del evento, se puede ver a Eiza González luciendo con mucho estilo una falda ajustada de estilo midi, que destaca por su abertura que le da un toque sensual, la cual se combina con un top de transparencias, todo adornado con cientos de detalles de espejos.

Eiza se lució en un exclusivo diseño de Prada. Foto: AFP

