BTS: A V no le gusta que lo relacionen con Jungkook por esta razón y así responde

V de BTS es de los pocos integrantes que dice lo que piensa, pues ha sufrido de acoso y malos comentarios por parte de los haters y de algunas fans del grupo. El cantante ha dejado ver su molestia ante ciertos temas, sobre todo cuando lo relacionan con Jungkook.

A pesar del gran apoyo que reciben, BTS también llega a ser víctima de algunas fans. El caso más reciente fue cuando Jungkook recibió llamadas de una sasaeng en su habitación de Hotel. V ha revelado otra situación de peligro, pues asegura que hay chicas que compran boletos para viajar con ellos.

Los integrantes también se han enfrentado a comentarios maliciosos en línea, pero BigHit se ha encargado de realizar demandas en contra de los haters. Sin embargo, los idols también se han defendido y han dejado ver su descontento ante ciertas situaciones, sobre todo V y su supuesta relación con Jungkook.

BTS: V niega cualquier relación con Jungkook

El idol es uno de los más activos en redes sociales y siempre suele responder los comentarios y mensajes de sus fans. También es conocido que su amistad con Jimin y Jungkook son de las favoritas del ARMY, sobre todo con el menor de los integrantes cuya dupla es "Taekook".



En una ocasión, V pidió consejos para poder dormir, ya que sufría de insomnio y una fan (en broma o en serio) le sugirió ver fotos de Jungkook. Al idol no le pareció nada el comentario y no dudó en responderle que saliera de su imaginación, pues no era nada sano.



Algunas fans se molestaron con la autora del mensaje, pues aseguran que es una falta de respeto y llegan a incomodarlos con sus comentarios. Además, esta es una forma en la que V u otros miembros pongan un alto a los rumores de que entre ellos son algo más que amigos y compañeros de trabajo.

