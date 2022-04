Ángela Aguilar: Así recibió el apoyo por parte de querido integrante de Grupo Firme tras las fotografías con Gussy Lau

Ángela Aguilar alzó la voz, y puso un alto a las especulaciones que rondaban a raíz de que se filtraron varias fotografías en donde se le veía junto al compositor Gussy Lau.

Después de que fueron expuestas las imágenes se dijo que sostenían una relación desde hace un tiempo, incluso el creador de canciones expresó que si salían desde febrero, pero no pasó mucho tiempo para que la propia Ángela hablara frente a la cámara y subiera un video explicando su sentir.

Enlisto que se encontraba muy triste, defraudada y con el alama adolorida, especificó que se sentía violada por la posibilidad de decidir sobre su vida, su imagen y su privacidad, pero también dijo que le dolía haber confiado en alguien que no debía.

Los mensajes de apoyo

Rápidamente los mensajes de apoyo empezaron a llegar, uno de los que se pronunció a favor Ángela y mencionó que era una artista ejemplar fue Jhonny Caz, el integrante de Grupo Firme escribió.

“Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes por qué dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”, manifestó.

Pero la tercera voz de la banda más taquillera de México no fue el único que compartió unas palabras para la hija de Pepe Aguilar, otras estrellas de la música también mandaron su apoyo a la joven de 18 años, otra de ellas fue su prima Majo Aguilar.

“Primaaa! Por qué apenada? No hiciste nada! TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Así que nada de disculpas, No le debes eso a nadie.

Te quiero y a seguirla rompiendo”, escribió Majo Aguilar.

