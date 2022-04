"Volví a tener esa seguridad": Adamari López se tatúa los pezones tras superar el cáncer de mama I VIDEO

A 17 años de ser diagnosticada con cáncer de mama, Adamari López tomó una importante decisión con la que afirmó haber recuperado la seguridad en sí misma y la feminidad que la caracteriza como mujer. Además, invitó a otras personas que han pasado o que atraviesan la enfermedad a realizar lo mismo.

El diagnostico que cambió su vida para siempre lo recibió cuando a penas 33 años y hoy, a los 50, dio una importante lección de aceptación y amor propio al darle a su cuerpo lo que había perdido hace tantos años: los pezones, mismos que se acaba de tatuar.

Y es que cuando le detectaron el tumor decidió someterse a una cirugía para que le retiraran el seno izquierdo, donde se le detectó el tumor, y así poder regresar a su carrea como actriz; sin embargo, la enfermedad obligó a los médicos a intervenir con un total de 12 operaciones, en las que la hoy madre de familia también perdió el seno derecho.

De acuerdo con lo que Adamari López detalló a Medline Plus, tras extirparle uno de los senos también se sometió a tratamiento con quimioterapia. Por supuesto, con las intervenciones también perdió los pezones y un poco de seguridad en ella misma, pero esta semana culmina su historia con un par de tatuajes.

Adamari López demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas de la región

En un video que difundió en redes sociales, la ex de Toni Costa recordó que "hace algunos años atravesé un cáncer de mama y hoy volví a tener esa seguridad y feminidad que tanto nos representa como mujer", pues decidió tatuarse sus pezones para recuperar un poco de la imagen que le arrebató la enfermedad.

Adamari detalló que como el procedimiento en sus senos fue muy radical "también perdí los pezones" y aunque llevaba mucho tiempo esperando para poder realizarse los tatuajes, destacó que a penas tomó la decisión para recuperar su seguridad y autoestima.

Durante la grabación del video invitó a todas las mujeres que son víctimas del cáncer de mama a continuar con la lucha contra la enfermedad y recordó que al superarla es posible continuar viviendo con libertad y sensualidad.

"Si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido, de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo es algo que tú también te puedes hacer si así lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y normal que tenías antes", dijo.