“Teniente Harina”: Memo Villegas fue terriblemente humillado en Rabioso sol, cinta ganadora en Berlín

Guillermo Villegas ha conquistado a la audiencia por su innegable talento histriónico, cuya carrera explotó con su personaje de “El Teniente Harina” en un sketch de la producción de origen brasileña, Backdoor; sin embargo, previo a ganar popularidad, Villegas reveló que sus inicios tuvieron una difícil carga de vejaciones, sobre todo en la primera película que grabó titulada Rabioso sol, rabioso cielo (2009).

El largometraje del director mexicano Julián Hernández, participó en la edición 59 del Festival Internacional de Cine de Berlín y fue la ganadora al Premio Teddy como la Mejor cinta de temática gay. En el largometraje, Memo Villegas participó con el personaje de Ryo, un joven que es parte de un triángulo amoroso con Keri (Jorge Becerra) y Tari (Javier Oliván).

“Me dijeron que era una película de un director de cine con temática gay, mucho desnudo y contacto sexual de ficción, en su momento dije que no tenía problemas porque es actuar ¿no?, pero ya estando allí la cosa fue distinta”, dijo Villegas.

En ese tiempo, Memo recordó que tenía 19 años y aún estudiaba la carrera de actuación en Bellas Artes tras emigrar de Toluca. Entonces recibió la oportunidad, que aunque vivió humillaciones y maltratos laborales, aseguró que no se arrepiente de haber participado en ella, declaró con Richie O'Farrill en “Ñam Ñam Extravaganza” del canal de YouTube Casa Comedy TV.

“Fue una experiencia dura, un poco traumática y difícil, pero no me arrepiento porque siento que si no la hubiera hecho no estaría donde estoy ahora”. Memo Villegas.

“Fue víctima de varios agandalles”: Memo Villegas

El actor originario de Toluca, Estado de México, contó que desde que era un niño supo que la actuación era lo suyo, al participar en las obras de la escuela donde quedaba maravillado con la respuesta del público (las mamás de los niños, principalmente), por lo que su pasión por el teatro surgió a petición de algunos padres de familia que incluso lo alentaron a que tomara en serio ser actor.

El primer problema que tuvo que enfrentar en Rabioso sol, rabioso cielo, fue con el tema del desnudo. “A mí me encueraron y me juzgaban por no estar cómodo desnudo. Me acuerdo de comentarios como ‘No le hagas tanto a la mama**’”, relató “El Teniente Harina”.

Incluso, en el comedor del set de filmación, Memo escuchaba comentarios de las personas del staff que hablaban sobre su aspecto físico, “que ya no coma más”, decían. Ello le causó problemas personales además de su naciente carrera como actor también en su vida personal.

“Creces con un problema en el que te dices: ‘Claro, soy bien pend***, ¿cómo me va afectar estar desnudo frente a un crew? ¿Qué no se supone que soy actor?’ Y no, la desnudez son fibras delicadas, a mí me afectó un rato en mi vida personal y de pareja, y me di cuenta hasta después”.

Años más tarde, Villegas trabajó con una directora quien le dio un libro de escenas de sexo que marcaba los límites que tenían que respetar todas las personas involucradas en la filmación. “Quería que supiéramos hasta donde ella podía meterse y los límites que ponen los artistas, esto en el aspecto de lo que no te gusta que te toquen o vean. Fue muy bonito, me conmovió al grado que empecé a llorar”.

Memo Villegas fue víctima de su juventud

El actor de comedia que asegura también disfruta de papeles dramáticos, confesó que se aprovecharon de su juventud en Rabioso sol, ya que asegura sufrió de más violencia pasiva.

“Empiezas a entender: ‘Claro, a lo mejor por eso van a hacer casting a escuelas como Bellas Artes’, para agarrar a alguien muy moldeable, que regale horas extras… Yo estaba en una especie de síndrome de Estocolmo, quería que el director y productor me validaran. Yo pensaba: ‘Estoy incómodo, pero si tú dices que lo estoy haciendo bien, entonces lo estoy haciendo bien'”.

Tras la experiencia traumática, Memo no ha vuelto a tener una vivencia parecida en sus 15 años de carrera. Hoy en día es uno de los actores del momento que ha sabido aprovechar sus oportunidades desde que trabajó en sus primeros foros de televisión en la telenovela “A cada quién su santo” hasta ahora que protagoniza su propia serie en Amazon Prime, “El Teniente Harina vs El Cancelador”.

Memo señaló que a la par de la serie en streaming, acaba de terminar de grabar dos películas más, mientras surgen otros proyectos, entre los cuales destaca la voz detrás de cámaras que hizo para la narración de la serie documental de Netflix "La Divina Gula".

