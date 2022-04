¿Lo sabías? Éste personaje de "El Chavo del 8" era el favorito de Chespirito en la vida REAL, "me hacía reír más que nadie"

A lo largo de su carrera que inició en 1947, el nombre de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, siempre se mantuvo en el centro de los reflectores y del ojo púbico.

Recordemos que Gómez Bolaños destacó por ser uno de los rostros más queridos en México dentro del gremio del espectáculo, además de uno de los más exitosos.

Además de ser actor, comediante, "Chespirito" también fue dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor mexicano, quien tomo fama internacionalmente por haber sido el creador e intérprete de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, entre otros personajes destacados.

"Chespirito" es el creador de "El chavo del 8". Foto: Especial

Para nadie es un secreto que una de las series más exitosas de la televisión mexicana, es “El Chavo del 8”, creación de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, una serie de comedia logró conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo.

Vale la pena recordar que esta producción se caracterizó como un triunfo mexicano a nivel internacional, pues sus personajes se encargaban de protagonizar diversas situaciones cómicas dentro de una vecindad.

A casi ocho años desde la partida de Gómez Bolaños, ha trascendido recientemente en redes sociales una entrevista del 2009 que "Chespirito" tuvo con el periodista David Estrada en su programa “Conversaciones", donde el comediante reveló diversos detalles respecto la relación que tenía con sus ex-compañeros de la serie “El Chavo del 8”.

Fue precisamente durante ésta conversación que el famoso hizo una confesión que causó furor, pues "Chespirito" aseguró que su personaje favorito de "El Chavo del 8" era Ramón Valdés en el papel de "Don Ramón", el papá de la "Chilindrina", quien aseguró lo hacía reír más que nadie.

“Nadie me hacía reír tanto con Don Ramón, ni siquiera su hermano Tin Tan ni Cantinflas, creo que Ramón Valdés era superior, tenía una gracia inigualable, pero a él no le llamaba la atención la fama, no tenía ambiciones artísticas”, reveló Gómez Bolaños.