Jesús Zavala asegura que los "Ninis" no son exclusivos de esta época: "han existido toda la vida"

El actor Jesús Zavala considera que la mayoría de las personas experimentan una época en su vida en la que no saben qué camino tomar, por lo que no cree que la palabra “Ninis” sea exclusiva para definir a los jóvenes actuales que no estudian o trabajan.

Por lo que tampoco siente que el nombre de la serie que ahora protagoniza, “Ninis”, sea un insulto o busque ofender a alguien: “Esta etapa de la vida la han vivido muchas personas en distintas generaciones, sólo que ahorita lo tenemos muy presente el adjetivo porque se viralizó, pero en realidad no es generacional, es algo que ha existido toda la vida y va a seguir existiendo”, afirmó.

Este nuevo proyecto es una comedia que muestra la vida de cinco jóvenes que están definiendo qué hacer con su futuro y cada uno enfrentará distintas circunstancias con las que esperan que la gente se identifique y sobre todo se entretenga.

“No es una serie que vaya a dar lecciones o educar. Tampoco es burlarse de alguien, es una comedia de situación, haciendo lo que mejor sabemos hacer los mexicanos, que es reírnos de nuestro día a día, con una gama de personajes muy interesantes”, agregó.

Zavala interpreta a “Chesca”, un joven controlador con ideas fuera de este mundo, al menos eso es lo que él piensa, por lo que busca ser la cabeza del grupo, pero en cuanto las cosas salen mal, se deslinda.

Esta comedia es un sitcom, un formato que cuenta con pocas escenografías en las que el grupo de actores se desenvuelven, al estilo de “Friends” o “How I Met Your Mother”, un reto difícil para el director Chava Cartas, y que el actor siente que el resultado fue muy positivo, sobre todo porque trataron de hacer una comedia inteligente.

“No es por juzgar a nadie, pero había ciertos proyectos o comediantes que usaban la burla, el ataque, la discriminación y el hacer cosas con tal de sacar una risa y creo que eso no es comedia, entra en otra categoría, por eso creo que es bueno que la sociedad ha exigido proyectos inteligentes”, detalló Zavala.

LA TELE NO EDUCA

Con 20 años de carrera actoral, y 30 de edad, Jesús tiene claro que el mundo de la televisión, las series, el teatro, ni el cine educan, solamente ofrecen entretenimiento, por eso es que tampoco puede limitarse a buscar papeles que “den” un buen ejemplo, ya que al final como actor sólo trabaja en proyectos que le interesan.

“Tampoco es trabajo de los actores dar una lección, creo que como a mí, a las nuevas generaciones se les debe enseñar los valores adecuados desde casa, para que sepan diferenciar lo que ven en la pantalla y a cómo comportarse en la sociedad. Porque todo se basa en el respeto y saber escuchar”, explicó el actor.

A DETALLE

El proyecto se filmó en 2019, pero su estreno se retrasó por la pandemia y ahora llega directo a plataformas.

El elenco lo completan Natalia Téllez, Oka Giner, Gonzalo Vega Jr. y Ruy Senderos.

Este año Zavala protagonizará también la serie “Supertitlán”. Además, regresará al séptimo arte.

El actor también forma parte de la obra “Prueba perfecta”, la cual está actualmente en cartelera.

10 episodios tiene la serie.

2019 se grabó el proyecto.

MAAZ