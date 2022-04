"El Chavo del 8": Así fue la polémica historia de amor de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

Han pasado ocho años desde que la comedia se vistió de luto por la muerte de Roberto Gómez Boñalos, quien hiciera historia por crear programas como “El Chavo del 8” con entrañables personales que más tarde serían blanco de la polémica y entre quienes encontraría un controversial romance.

La relación entre el elenco de "El Chavo del 8" continúa dando de qué hablar pues los actores han dado a conocer detalles que involucran a Florinda Meza como una de las responsables de su distanciamiento; además, han señalado que la actriz habría terminado con el matrimonio del también productor para abrir paso a un polémico noviazgo.

Luego de algunos años trabajando juntos, "Chespirito" y Florinda Meza dieron a conocer su relación en 1977 luego de que el comediante se divorciara de su primera esposa, Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos. Esto causó un gran escándalo por la diferencia de 20 años entre ellos; además, crecieron los rumores de una infidelidad entre el productor y la actriz.

La actriz tuvo un romance con Carlos Villagrán, conocido por su personaje de Quico, quien reveló años después que fue Roberto Gómez Bolaños quien le recomendó terminar con su relación para poder enfocar en su carrera, algo que habría hecho el productor para poder cortejar a Florinda Meza.

Versión de Florinda Meza

La actriz, de 73 años, ha relatado la manera en que conoció al productor cuando ella comenzaba su carrera y la recomendó para uno de sus programas, aunque señaló que en ese momento no se sentía atraída por "Chespirito" todo comenzaría antes de que el productor se divorciara.

“Él me cortejó mucho, pero yo sabía y porque lo veía que él andaba con muchas (…) Yo lo regañaba mucho por andar con todas. Hasta lo sermoneaba” dijo en entrevista para el programa "Suelta la sopa" recalcando que ella se negó por mucho tiempo a salir con él hasta que en 1976 en un bar durante una gira en Chile se dieron su primer beso, un año antes de confirmar su romance.

“Cuando yo tenía un novio, donde la relación se volvió muy formal y él vio que estaba en riesgo de que se le fuera la oportunidad, asedió en su cortejo llevándome una flor a donde fuera, fuera sábado o domingo aun siendo casado”, dijo.

Detalló que se negó a tener intimidad con él pues se trataba de su jefe y en ese momento aún estaba casado: “Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas, muy pesadas, una esposa y seis hijos. Entonces era mi jefe y eso no se debe hacer, pero no con tu jefe y te quedas sin el hombre y sin la chamba”.

