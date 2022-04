BTS: Jimin "enfurece" con fan que acosó a Jungkook en plena reunión (VIDEO)

BTS tiene un gran amor por sus fans llamadas ARMY, sin ellas no habrían podido llegar tan lejos, pues su apoyo ha sido fundamental en su carrera. Sin embargo, hay jóvenes fanáticas que no respetan los límites con el artista y Jimin no se aguantó que le hicieron esto a Jungkook frente a él.

Las fans de Corea del Sur tienen muchas posibilidades de conocer a los idols K-Pop, pero también han facilitado conductas invasivas contra BTS. Las llamadas sasaengs han conseguido la dirección de sus dormitorios, números personales o el número de vuelo en el que viajan para comprar boletos y viajar a su lado.

Otras conductas son cuando tratan de tomarles fotos o les hacen comentarios fuera de lugar. Sin embargo, en una ocasión, una joven acosó a Jungkook y Jimin no dudo en enfrentarla, pues fans aseguran que lo acosó a pesar de que él cantante se ha mostrado incómodo.

BTS: Jimin discute con fan que acosó a Jungkook varias veces

BTS ha pasado por algunas situaciones que cuestionan el comportamiento de sus fans, en esta ocasión le tocó a Jungkook durante una reunión de fans cuando era más joven. En el video que se compartió en redes sociales, se muestra al cantante siendo acosado por una fan.

La joven que estaba esperando su autógrafo no dudó en tocarlo y poner su mano sobre su pecho, su compañero Jimin se dio cuenta de que el toque podía resultarle incómodo y no dudo en enfrentarla. El idol le retiró la mano, pero ella insistió e intercambiaron algunos manoteos.

ARMY defendió a ambos integrantes de BTS, pues aseguran que es una falta de respeto tocarlos sin su consentimiento y menos si se sienten incómodos. Además, creen que es sobrepasar los límites del espacio personal. Jimin lucía "molesto" e hizo todo lo posible para evitar que lo volviera a tocar, aunque Jungkook parecía nervioso y sonrió para mantener la calma.

Sigue leyendo:

BTS: Ellas son las “primas” de Jin y Jimin que nadie conoce, también son idols K-Pop

BTS: Jungkook es el rey del español y puede hablarlo de manera fluida | VIDEO

BTS: ¿Qué integrantes fuman y beben? Conoce sus hábitos personales