La hermosa actriz que rechazó a Chayanne pero que no pudo decirle que no a Luis Miguel

La actriz Lucía Méndez se dio a conocer a principios de la década de los años 70 y se convirtió rápidamente en una de las estrellas más conocidas de su época. Además su belleza la hizo una de las mujeres más codiciadas del momento. Entre sus pretendientes se encontraba el mismísimo Chayanne, quien a pesar de su diferencia de edad, se la jugó por conquistarla.

Chayanne que tenía 17 años entonces, dio el primer paso para tratar de conseguir el amor de Lucia (30), después de un festival que se realizó en Miami, pero no fue el único que aquella noche estaba interesado en la protagonista de la exitosa telenovela 'Viviana'. Pero solo consiguió un saludo de ella.

Lucia Méndez conquistó a Chayanne.

"Era algo así como mi fan perdido, Chayanne, de verdad. Entonces llegó y me dijo no sé qué. Pero le respondí: 'No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor. No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne'", recordó Lucia en el programa 'Con Permiso'.

Así como rechazó a Chayanne, Lucia tenía otro pretendiente, también del ámbito musical: Luis Miguel, quien en esos años ya era famoso, y se presentó en su puerta con una botella de champagne en la mano. "De pronto lo veo, dorado. Resulta que tenía 17 y me dijo que tenía 20. Dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y digo: '¿Qué onda, Micky?', me dice: 'Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste'", dijo El Sol de México.

Antes de que Lucía pudiera decirle algo, Luis Miguel le explicó que se sentía muy mal, así que tenía que desahogarse con alguien y le parecía que ella era la persona perfecta para escucharlo. Tras varias copas, Lucia le dio el gusto al cantante de pasar una noche juntos