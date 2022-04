Belinda: 5 mini vestidos ideales para usar en Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa están más cerca que nunca y si aún no preparas tu maleta para escaparte a la playa o no sabes qué looks debes utilizar para mantenerte fresca por las altas temperaturas y además no quieres perder el estilo, estos mini vestidos de Belinda te harán tomar inspiración.

Pues al ser un ícono de la moda, Belinda se ha coronado como una de las mejores vestidas, por lo que con cada nueva publicación en redes sociales o alfombra roja de algún evento importante, siempre causa sensación y deslumbra a todos con sus looks y belleza con la que arrebata suspiros.

Así que si esta Semana Santa quieres convertirte en la sensación con los mejores looks, toma inspiración de Belinda y luce como toda una celebridad con los vestidos más hermosos de la temporada, ideales para presumir unas piernas largas y torneadas con las mejores tendencias del momento.

Vestidos con estampados

Uno de los últimos looks con el que la actriz causó sensación fue con un mini vestido color amarillo claro y con estampado tropical con el que arrebató suspiros, pues además de dejar al descubierto unas piernas kilométricas, la prenda estaba ajustada al cuerpo, por lo que una silueta delgada y una mini cintura se robaron toda la atención.

Mientras que para contrarrestar la falda tan corta, el vestido era de manga larga y cuello alto; un look como este se puede usar con tacones, sandalias o para una imagen más casual, con un par de tenis blancos.

Vestidos con corset

Si eres amante de la moda sabrás que esta temporada los corsets son los preferidos para usar con cualquier look, pues combinarlos con jeans es una excelente alternativa. Ahora esta prenda se fusionó con los vestidos cortos para darle un aspecto más elegante al look.

Por si fuera poco, Belinda ha demostrado que un vestido con corset es la mejor opción para marcar la cintura y estilizar la figura. Mientras que los colores que se pueden usar para ir con la energía de la Semana Santa son el azul, blanco o amarillo.

Vestido camisero

La intérprete de "Amor a primera vista" también se ha lucido con vestidos camisero, una tendencia que es ideal para ir a la playa y disfrutar, pues la tela de este tipo de prendas ayuda a mantener al cuerpo fresco. Además, al tener mangas largas ayuda proteger la piel de quemaduras y de manchas solares.

Vestidos verdes

Belinda también se ha sumado a la tendencia del verde, un color que se convirtió en el favorito de muchas personas para la temporada primavera/verano 2022. Además, la actriz de "Bienvenidos a Edén", sabe que para lucirlo es perfecto un mini vestido ajustado al cuerpo y con corte asimétrico, de tal forma que un sólo tirante resulta ideal.

Vestido de cuero

Otra de las grandes tendencias del momento es el cuero, un material que se llevará mucho en accesorios, pantalones y vestidos y que para una cena durante estas vacaciones de Semana Santa será la mejor opción.

Y por supuesto, Belinda tiene el diseño perfecto con un vestido corto y de tirantes; mientras que un escote pronunciado en la espalda permite lucir coquetas cintas cruzadas.

