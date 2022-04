¿Eduin Caz estuvo a punto de sufrir un INFARTO por culpa de sus compañeros?: VIDEO

Este miércoles 27 de abril fue un día especial para Eduin Caz y los demás integrantes de Grupo Firme pues se presentaron en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes en donde ofrecieron su show “Enfiestados y Amanecidos”.

Sin embargo, antes de que salieran al escenario, Eduin Caz estuvo a punto de sufrir un infarto, así como lo lees, y no lo decimos de manera literal pues afortunadamente el líder de Grupo Firme goza de muy buena salud, pero eso sí se llevó tremendo susto.

¿Qué pasó?

Todo sucedió cuando Eduin y los demás integrantes de Grupo Firme se encontraban esperando a que diera la hora para salir a interpretar cada uno de los éxitos que los han convertido en la agrupación más famosa del momento.

Todos los integrantes de Grupo Firme se encontraban en el camerino, Eduin estaba al pendiente de lo que sucedía en su celular por lo que no se dio cuenta que sus amigos estaban a punto de jugarle tremenda broma que le provocó un gran susto.

Y es que Joaquín y Abraham fueron muy sigilosos y caminaron cargando el instrumento conocido como tambora y se colocaron detrás de Eduin quien estaba sentado y concentrado en su celular por lo que no se dio cuenta lo que estaba a punto de suceder.

Fue entonces que Joaquín y Abraham pidieron no hacer ruido ni decir nada a quienes ya se habían dado cuenta, así que comenzaron a hacer sonar el instrumento de percusión justo a la altura del oído de Eduin Caz, por lo que éste tuvo un gran susto y tanto fue su asombro que hasta aventó su celular.

La cara de susto de Eduin no puede ocultarla, mientras que sus amigos disfrutaron el momento y no paraban de reír, y aunque el líder de Grupo Firme no la pasó tan bien, tomó con gracia la broma de sus compañeros.

