Yanet García presume atrevido bikini fosforescente y enciende la red: FOTO

Yanet García, quien se lanzó a la fama por ser 'la Chica del Clima' de 'Hoy', presumió su esbelta figura en su más reciente publicación en redes sociales, en la que se lució con un bikini fosforescente. Con esta pieza de playa, la modelo e influencer encendió el internet y recibió cientos de comentarios halagadores y miles de "likes", demostrando que es una de las favoritas del público.

La modelo es una de las celebridades que abrió su cuenta de OnlyFans en donde comparte fotos y videos exclusivos para sus suscriptores. Por esta razón, García, de 31 años, ha ocupado su plataforma de Instagram para dar promoción a su contenido en el sitio para adultos, subiendo sus looks más atrevidos en bikinis o lencería, como el que posteó este lunes.

Yanet García se luce en bikini fosforescente

La originaria de Monterrey, Nuevo León, compartió con sus más de 14.6 millones de seguidores una foto en la que se dejó ver con un increíble traje de baño, que a pesar de ser completo, modeló su curvilínea figura, con la que arrancó algunos suspiros entre sus fans, quienes ya le dieron alrededor de 106 mil "likes" con tan sólo 24 horas de haber publicado la imagen.

Yanet García se luce con bikini Foto: @iamyanetgarcia

"No one is YOU that is your POWER" (Nadie eres TU ese es tu PODER) colocó en la descripción Yanet García, quien vistió con un bañador en color amarillo fosforescente adornado con algunas cintas, que se amarraban a su cintura y que acompañaban a la panty de talle alto, así como a zona del top, que tenía un escote pronunciado en el pecho.

Yanet García conquista la red

Después de no poder entrar a Nuestra Belleza Nuevo León en 2013, certamen previo al concurso nacional, Yanet García probó en otras áreas para ingresar en el mundo del espectáculo, y fue por medio del programa ‘Gente Regia’ cuando se dio a conocer. Tras ser 'La Chica del Clima' en esta producción de su ciudad natal, 'Hoy' la llamó para integrarse a su equipo.

Al conseguir fama al dar el reporte del clima en el matutino de Televisa, la influencer decidió mudarse a Estados Unidos y seguir con su carrera como modelo. Además, abrió su cuenta de OnlyFans, en donde se ha convertido en una de las más populares de la plataforma de contenido para adultos.

Yanet García posa en Instagram Foto: @iamyanetgarcia

