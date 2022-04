"Ya no va haber boda": Nodal habla de su relación con Belinda, ¿terminaron mal?

Luego de poco más de dos meses de haber confirmado que su relación y compromiso con Belinda se habían terminado, por primera vez, Christian Nodal habló del tema y lo hizo con el programa Hoy antes de salir a dar su última presentación en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, la cual es toda una tradición.

Durante la entrevista con Tania Rincón quien iba representando al programa Hoy, habló sobre sus próximos proyectos musicales y reveló que se viene una colaboración muy importante con Christina Aguilera, sin embargo, también habló sobre cómo se encuentra actualmente en el plano sentimental y reveló que ya no habrá boda.

Nodal asegura que ya no habrá boda

La pregunta era obligada y Tania Rincón cuestionó a Nodal sobre cómo se encuentra su corazón luego de su polémica ruptura con la también cantante Belinda.

Ante esto, Nodal se refirió a que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida pues está lleno de trabajo y además está muy enfocado en su gira.

“Estoy pasando una etapa bien bonita de creatividad, he estado trabajando con grandes colaboraciones, enfocado en la gira…” dijo Nodal al programa Hoy

Por otra parte, Nodal confirmó que ya no habrá boda, pues en 2021, invitó a Tania Rincón al que iba a ser su enlace matrimonial con Belinda, sin embargo, las cosas son muy distintas ahora, pero él se encuentra muy feliz.

“Ya no va haber boda, todo bien, en orden”, dijo Christian Nodal

¿Regresará con Belinda?

Además de hablar de sus proyectos musicales y de la cancelación de su boda con Belinda, el intérprete de temas como “Aguardiente” y “Ya no somos ni seremos” fue cuestionado sobre si es que habrá reconciliación con Belinda o no, pues fueron una de las parejas más queridas y consentidas no solo de su seguidores sino de los medios de comunicación.

Ante esto, Christian Nodal aunque no dio “No” contundente, el nacido en Caborca, Sonora no quiso ahondar sobre el tema y aseguró que son cosas privadas, por lo que aún para aquellos seguidores de Los Nodeli” pudiera haber una esperanza.

