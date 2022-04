"Te voy a encontrar": Edén Muñoz dedica desgarradora canción a Debanhi

Fueron trece días después de la desaparición de Debanhi Escobar cuando, autoridades encontraron el cuerpo de la joven de 18 años en una cisterna en un Motel de Nuevo León, el caso de esta chica causó conmoción en todo nuestro país y en el mundo entero.

Debido a esto, famosos alzaron su voz y desde su trinchera han pedido cuidar a las mujeres de México y sobre todo que ya no haya más feminicidios, tal es el caso del cantante Edén Muñoz quien aseguró que el caso de Debanhi lo tuvo muy sensible, razón por la que escribió un tema dedicado a todas las personas que están en la búsqueda de un ser querido.

Fue por medio de sus redes sociales en donde el ex líder de Calibre 50 compartió el tema pensado en todos los familiares que buscan a un miembro de su familia del que no han tenido respuesta.

El juez de “Tu cara me suena”, reveló que de la única manera que ha podido sacar todo aquel sentimiento que lo invade tras la muerte de Debanhi Escobar fue a través de la música, lo cual lo hace con mucho cariño y respeto.

Foto: Captura de pantalla

En dicha publicación, algunos famosos se unieron al dolor que embarga no sólo a Edén sino a México completo y aseguran que la situación que se vive en nuestro país es verdaderamente triste y alarmante.

Foto: Captura de pantalla

Dicho tema, describe el dolor de quienes buscan a alguien que se encuentra desaparecido, pero promete no perder la fe y luchar hasta encontrar a esa persona.

"Cuanto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás. No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando, no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar", es lo que dice parte de la canción de Edén Muñoz