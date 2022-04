Livia Brito sorprende con su belleza con sesión de FOTOS en leggings

La guapa actriz cubana, Livia Brito, nuevamente elevó la temperatura en redes sociales con una sesión de fotos con la que presumió su belleza natural y cuerpo perfecto al dejar ver una mini cinturita y unas piernas de infarto con las que dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores. Asimismo, una vez más confirmó que no hay nadie como ella para lucir los leggings más sensuales y atrevidos de la temporada.

Aunque ver a Livia Brito posar en leggings no es nada nuevo, ya que la famosa ha demostrado que esta prenda es uno de los básicos del guardarropa que no puede faltarle a ninguna mujer, esta vez se coronó como la reina de Instagram al modelar un diseño tipo red con el que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo. Y al cuestionar a sus seguidores si creen que es el look perfecto, desató comentarios como "me encantas", "hermosa" y "espectacular".

Durante su sesión de fotos, la actriz demostró que los leggings no sólo son para entrenar, sino que se puede lograr el look ideal y casual con la combinación y accesorios perfectos, y como toda una diva y experta de la moda dio una cátedra de cómo se puede tener el mejor estilo con dos prendas básicas, pues también usó un top de manga larga con el que dejó al descubierto el abdomen de acero que tanto la caracteriza.

La actriz confirmó tener la mejor figura de las famosas. (Foto: Instagram @liviabritopes)

En este outfit, Livia Brito apostó por sólo cubrirse con un brasier deportivo y unas lycras cortas; mientras que el largo de ambas prendas está cubierto por una capa sobrepuesta en la que un diseño tipo red le cubre los brazos y las piernas, aunque el toque final es que los leggings destacan por sólo llegar a la rodilla.

Y como te adelantábamos, la actriz de "La desalmada" apostó por convertir este look en algo perfecto, por lo que además agregó un accesorio que le dio el toque final de estilismo y perfección, pues con un mini bolso negro cruzado al hombro derrochó estilo como pocas famosas saben hacerlo.

Por otro lado, sorprendió con su belleza al aparecer si una sola gota de maquillaje, un detalle con el que demostró que, en efecto, es una de las mujeres cubanas más guapas. Asimismo, para complementar su look dejó suelta su melena XL con un peinado de lo más sencillo con ondas suaves en las puntas y en el fleco, logrando así dar volumen y movimiento extra al cabello.

Livia Brito posó al natural. (Foto: Instagram @liviabritopes)

No cabe duda que con este look en leggings, Livia Brito se corona como la reina de Instagram y de esta prenda que ha usado en más de una ocasión con las mejores combinaciones para presumir una mini cintura y unas piernas largas, torneadas y perfectas con las que ha enamorado a más de uno de sus seguidores.

A continuación puedes ver el resto de las fotos con las que la actriz se volvió tendencia en redes.

Gracias a intensas rutinas de ejercicio, la famosa ha logrado tener el mejor cuerpo. (Foto: Instagram @liviabritopes)

Así modelo Livia Brito este look con transparencias. (Foto: Instagram @liviabritopes)

