Poncho De Nigris promete regalarle un Porsche a Kunno con una sola condición;¿cuál es?

Fue por medio de un video en Tiktok desde la cuenta del tan amado como odiado influencer Kunno que reveló que el cantante y actor Poncho De Nigris estaría dispuesto a regalarle uno de sus automóviles de lujo y solo puso una condición.

Y es que en días pasado Kunno se reunió con De Nigris pues todo parece indicar que podrían grabar una colaboración musical y por tal motivo podrían haberse reunido en Monterrey de donde ambos son originarios.

Debido a lo anterior Poncho De Nigris recogió al influencer a bordo de su espectacular Porsche color verde, y Kunno lo convenció de que le regale este majestuoso ejemplar automotriz.

Foto: IG @ponchodenigris

Luego de aceptar regalarle du Porsche, Poncho De Nigris puso una sola condición para que el polémico Kunno obtenga dicho auto y ésta fue que el video que compartió en su cuenta de Tik Tok llegue a los 5 millones de “me gusta”.

“Gente por favor, yo sé que algunos no me quieren pero por favor denle like, vean nada más”, dijo al inicio del video Kunno