Caso Cerrado: el caso más difícil que vivió la Doctora Polo en su programa

Caso Cerrado fue un programa de televisión que se transmitió por primera vez un 2 de abril de 2001 y que culminó en diciembre de 2019, cumpliendo más de 20 años en el aire. Fue conducido por Ana María Polo, más conocida como la Doctora Polo. Hubo un caso muy difícil que le tocó resolver a la cubana.

El formato del programa consistía en que la presentadora, la Doctora Polo presentaba varios casos en donde se ponía en juego un litigio y había un denunciante y un denunciado, donde la conductora intentaba resolverlo cumpliendo la función de juez árbitro. Todos los casos eran reales, sin embargo, algunos episodios se buscaban actores para cuidar la privacidad de las personas.

Caso Cerrado tuvo 19 temporadas. Fuente Instagram @casocerradotelemundo

La conducción de Caso Cerrado siempre estuvo a cargo de Ana María Polo, que nació en La Habana, Cuba y que hace días acaba de cumplir 63 años. La Doctora Polo, que reside actualmente en Miami, estudió Derecho en la Universidad Internacional de Florida. En cuanto al programa, tuvo tanto éxito que fue retransmitido por todos los países de Latinoamérica y algunos de Europa. Luego de su última edición, se pensó en volver a grabar más episodios, pero fue cancelada por la pandemia de coronavirus.

En algunos países del mundo, pueden verse todavía capítulos de Caso Cerrado, y en muchos de ellos, se la vio a la Doctora Polo intervenir más de la cuenta. La conductora perdió los estribos con varios casos y tuvo que tolerar que los participantes enfurecieran. Es famoso el caso donde le dijo a una mujer: “Si no hablas español, te vas. A mí no me vas a hacer el reto”.

El caso más difícil que tuvo que atravesar la Doctora Polo en Caso Cerrado fue cuando la tomaron de rehén en pleno programa. Esto ocurrió en la penúltima temporada, en 2018, donde uno de los demandantes, perdió los estribos, la tomó del cuello y le hizo la llave con sus brazos. De manera inmediata, intervino personal de seguridad y redujeron al atacante.