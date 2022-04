Angelique Boyer revela la parte del cuerpo que más le gusta de Sebastián Rulli y enciende las redes

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más estables y queridas en el medio del espectáculo, luego de siete años de relación no han dejado de expresarse su amor en cada oportunidad, como la más reciente en la que la actriz reveló cuál es la parte del cuerpo de su novio que más le atrae.

En TikTok se hizo viral el momento en que la actriz francesa eleva la temperatura al mencionar la parte del cuerpo que más le gusta de Sebastián Rulli: "Yo se que todo el mundo le ve todo porque tiene todo pa’ verle, en su lugar, muy bien puesto, pero sus manos… Ve el tamaño de esta mano”.

Te puede interesar: 5 trajes de baño para hombres con los que Sebastián Rulli presume abdomen de acero

Boyer tomó la mano de su novio y la mostró a la cámara al mismo tiempo que le da un cariñoso beso. Mientras tanto la conductora asegura haber sentido la atracción entre ellos por el momento: "Ay no, voy a llorar, me muero de la envidia".

Los comentarios no se hicieron esperar y las fans de Angelique Boyer no dudaron en llenar de halagos y piropos al actor. “Con eso Angelique Boyer lo dijo todo”, “Sino me presume así, no quiero nada”, “Este video se siente” y “Ella es muy afortunada”, fueron algunos de los más destacados.

Historia de amor

Los actores forman una de las relaciones más estables en la farándula y han demostrado la complicidad que existe entre ellos, pues no han dudado en apoyar con cariño las decisiones de cada uno tanto en su vida personal como en su carrera, como aquella de Angelique Boyer de no tener hijos.

Los actores se conocieron durante la telenovela "Teresa" en 2010, aunque en ese momento ambos estaban en una relación. Angelique con el productor "El Güero" Castro y el actor con la conductora Cecilia Galliano con quien tuvo a su hijo, Santiago.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Foto: Instagram @angeliqueboyer

Te puede interesar: Angelique Boyer luce su lado más atrevido con mini short y patines | FOTO

En 2014 se reencontraron con el melodrama “Lo que la vida me robó” y desde entonces Rulli le ha mostrado su incondicional apoyo, algo que logró conquistarla de inmediato y al viajar a Francia la llevó a extrañarlo dándose cuenta que estaba enamorada.

En septiembre de ese mismo año comenzaron su relación y ahora disfrutan del tiempo juntos compartiendo algunos de sus pasatiempos con sus fans en redes sociales, como los divertidos videos en TikTok que comenzaron durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

En entrevista para TVyNovelas, Angelique Boyer reveló que el secreto de su relación se encuentra en la confianza y la madurez pues ambos se apoyan en cada uno de sus proyectos respetando la individualidad del otro y preocupándose tanto por su bienestar personal como de pareja.

“Nosotros tenemos un amor saludable, somos individuos que viven sus vidas (…) Él está ahorita enfocado en sus proyectos; en cambio, yo tengo oportunidad de descansar. Entonces, mi pareja me apoya para que yo descanse. Su tranquilidad es que yo esté bien, y mi tranquilidad es que él esté bien”, dijo.

SIGUE LEYENDO:

Angelique Boyer: 5 FOTOS en bikini para presumir la figura perfecta

Angelique Boyer eleva la temperatura en bikini y presume su marcada figura | FOTO

¡Diablos jovencito! Sebastián Rulli ALBUREA a sus seguidores y revela el lugar más peligroso de México