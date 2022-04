Omar Chaparro y Mauricio Ochmann se BURLAN de Eugenio Derbez y así les regresó la "broma" | VIDEOS

Vaya revuelo que causaron la tarde de este sábado los actores, Mauricio Ochmann, Omar Chaparro y Eugenio Derbez, quienes se lanzaron mutuamente “insultos” para demostrar quienes son los mejores en el arte del cine, luego de que los tres protagonizan dos proyectos actualmente en las carteleras de cine en México y en algunas partes del mundo.

Chaparro y Ochmann indicaron que ambos están dando todo en la promoción de la película que ambos protagonizan llamada “¿Y cómo es él?” en la que participa también la menor de las hermanas Vega, Zuria.

Omar y Mauricio se lanzaron fuertemente contra Eugenio Derbez a quien acusaron por no apoyar con un “videíto” a su película, ya que ellos se “ching…” para promover su trabajo, aunque también aceptaron que ellos no han visto la última cinta en la que sale Derbez y que es actualmente la mejor película catalogada por la Academia de Ciencias y Artes del Cine en los Estados Unidos, encargados de entregar los Oscares, la cinta “CODA”.

Tanto Omar como Mauricio señalaron que están dando todo para promover la película y acusaron a Eugenio que no haya hecho algo por promoverla, aprovechando su reciente fama por CODA donde además es productor de la misma, aunque señalaron que no han visto su película y quizá tiene la obligación de verla, mientras ellos pues se dedican a lo suyo.

“Él del Oscar podría promocionar, es productor, uno se chinga, él también se chinga, pero debería ayudar a promoverla, un videíto ahí, creo no la ha visto, yo tampoco he visto CODA, pero yo no soy productor de CODA, él si debería ver su película, ya si tiene ped… con Mauricio es su película”, aseguró el exconductor de “Sábadazo”.

Les responde con clase

Unos minutos después, el propio actor y productor Eugenio Derbez en compañía de una de sus colaboradoras, respondió a las “agresiones” de las que fue objeto por parte de los dos actores, señalando que él si vio la película en la que salen ellos dos y Zuria Vega, pero aseguró tajante que no la vio completa y que no vería la película de Omar Chaparro porque él no vio CODA.

Así que ¿Por qué debería verla, aunque soy productor, y si no vio CODA porque voy a ver su película?

Derbez fue más allá al comentar que le gustó mucho la película, aunque no pudo reconocer quienes eran los protagonistas y los confundió con otros actores como el “Papirrín”, Lalo España, y tampoco al ex de su hija Aislinn, a lo que su acompañante le dijo que si era Kalimba, cosa que descartó; finalmente, señaló a una de las hermanas Vega, Alessandra mencionó que era Marimar, y Eugenio le reviró que esa era Thalía, aunque en realidad se refería a Zuria Vega.

“No sabes que padre película, con este chavo el de “Sabadazo”, el de “Frida”, el chaparro de apellido, no de estatura, Omar y también sale el ex de mi hija… Mauricio”, señaló el actor mexicano.

Desde luego que la supuesta discusión, (por cierto, muy divertida), solo fue parte de un momento de comedia entre los implicados, recordemos que todos se llevan muy bien y actualmente se encuentran promocionado sus proyectos, por lo que tuvieron un muy buen momento de esparcimiento para autopromocionarse.

