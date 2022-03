¿Eugenio Derbez odia a su exyerno? Mauricio Ochmann confiesa que no le contestó su felicitación por los Oscar

Luego de que CODA resultara ser la cinta cinematográfica galardonada como la 'Mejor Película' en los Premios Oscar 2022, muchos actores, actrices y celebridades mexicanas han felicitado a Eugenio Derbez por haber participado en dicho proyecto, entre ellos su exyerno, Mauricio Ochmann.

Además, el actor refirió que aunque ya le escribió a su exsuegro para felicitarlo por el premio al que fue acreedora la película en la que participó, este aún no le ha contestado, sin embargo, espera que ya haya recibido su mensaje.

Por su parte, Omar Chaparro, entrañable amigo de Eugenio Derbez, aseguró que él también ya había felicitado al esposo de Alessandra Rosaldo, no obstante, a él sí le respondió el comediante.

"Me contestó muy bonito, pero no me gustaría decir lo que me contestó sobre todo porque Mauricio también le mandó mensaje y a él no le ha contestado", bromeó Omar Chaparro, para luego asegurar que seguramente Eugenio Derbez tiene muchas felicitaciones que contestar.