Efeméride: Michael Fassbender cumple 45 años; cuáles son las mejores películas del actor que da vida a Magneto en "X Men"

Michael Fassbender nació en Heidelberg, Alemania, el 2 de abril de 1977. Hoy el actor cumple 45 años, y más de 20 de carrera, en la que ha destacado por personajes como Magneto para la saga de X-Men, pero también en otra larga lista de filmes, por eso hoy te dejamos sus mejores películas.

Aunque nació en Alemania, en su niñez se trasladó a Irlanda, país en el que su familia tenía un restaurante. Estudió en el Central School of Speech and Drama, y comenzó su carrera como actor en la televisión con la miniserie "Band of Brothers", cuyos productores ejecutivos fueron Steven Spielberg y Tom Hanks.

Su debut en el cine fue con la película "300" (2007), y un año después trabajó en el filme "Hunger" (2008), su primer papel como protagonista, con el que ganó su primer British Independent Film Awards. Fue hasta el año 2010 cuando actuó en su primera película de superhéroes, "Jonah Hex" (2010) en la que dio vida al villano Burke.

Las mejores películas de Michael Fassbender

Michael Fassbender mantiene una relación, desde diciembre de 2014 hasta la actualidad, con la actriz Alicia Vikander, con quien se casó en Ibiza en 2017 y tienen un hijo en común. Uno de sus papeles más conocidos es el de Magneto, para la saga de X-Men, pero tiene otras exitosas películas y aquí te dejamos cinco.

Hunger (2008)

Considerada como uno de los mejores trabajos del actor. Narra cómo es la vida en la cárcel de Maze Prison, en Irlanda del Norte, durante la huelga de hambre que se produjo en 1981.

Bastardos Sin Gloria (2009)

Dirigida por Quentin Tarantino, y protagonizada por Brad Pitt, la cinta narra una final ficticio de la dictadura de Hitler en la que Fassbender participó.

Shame (2011)

Una de las películas más polémicas de Fassbender, en la que ofrece una de sus mejores interpretaciones a pesar de que en su momento dividió a los espectadores. Por esta cinta obtuvo nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA.

Steve Jobs (2015)

Ha sido la película que más nominaciones le ha traído: Globo de Oro, BAFTA y el Oscar. En los 122 minutos de esta obra conocemos más a fondo la vida del creador de Apple.

12 años de esclavitud (2013)

Cinta basada en hechos reales sobre la esclavitud y el racismo del siglo XIX, en la que Michael interpreta a un personaje complejo. La película se llevó tres Premios Oscar muy en 2013: a mejor película, guion y actriz secundaria.

