Efeméride: Steven Tyler cumple 74 años; ¿qué enfermedad padece el vocalista de Aerosmith?

Aerosmith es una de las bandas más exitosas y reconocidas a nivel mundial y es su vocalista Steven Tyler uno de los cantantes con más popularidad, quien este 26 de marzo cumple 74 años, por lo que te hablaremos sobre uno de los temas que más curiosidad causa entre sus millones de fans, la enfermedad que padece.

Steven Victor Tallarico, nombre real del cantante, nació en Yonkers, Nueva York, el 26 de marzo de 1948, además de ser intérprete es compositor, músico y actor. En 1976 mantuvo una relación con la ex modelo Bebe Buell, con la que tuvo a su primera hija, la actriz Liv Tyler.

En 2008 la revista Rolling Stone lo eligió como uno de los 100 mejores cantantes de la historia, mientras que la publicación estadounidense Hit Parader lo colocó como el tercer mejor vocalista de Heavy metal de todos los tiempos. En 2005, Blender y la cadena musical MTV seleccionaron a Tyler como uno de los mejores vocalistas, dándole el puesto 16 de una la lista de 22 artistas. En 2001 también fue incluido en el Salón de la Fama del Rock, junto con Aerosmith.

¿Qué enfermedad padece Steven Tyler?

En el año 2006, Steven Tyler, sorprendió a sus millones de fanáticos alrededor del mundo al revelar que durante tres años había padecido Hepatitis C, y que fue tratado durante algún tiempo con quimioterapia, situación que afirmó, "casi me mata", de acuerdo con las declaraciones que dio para el programa de televisión Access Hollywood.

En la entrevista que ofreció Steven, cuando tenía 58 años, dijo haber "guardado silencio sobre ello (su enfermedad)" tras haberle sido diagnosticada aproximadamente tres años antes, cuando el grupo estaba un un periodo de descanso tras giras y grabaciones.

"Hablé con mi médico... y me dijo que era el momento, ya que eran 11 meses de quimioterapia. Así que pasé por ello y casi me mata", confesó Tyler, que también aseguró que luego de recibir el tratamiento, la enfermedad ya "no está presente en mi sangre".

El vocalista de Aerosmith preocupa a sus fans

Sin embargo, en el año 2017 el intérprete de temas como "I Don't Want To Miss A Thing" y "Love in an Elevator", volvió a causar preocupación entre sus seguidores luego de que diera a conocer que por razones de salud había cancelado la gira que realizaba en la que estaba incluido México.

Steven Tyler reveló que padeció Hepatitis C. Foto: IG @iamstevent

En aquel momento, Aerosmith lanzó un comunicado en su página oficial en el que señaló que la cancelación del resto de su gira se debía a problemas de salud de Steven Tyler, los cuales que debían ser atendidos con suma urgencia, y algunos medios aseguraron que el artista había sufrido convulsiones, y hasta un paro cardíaco.

Días después, el intérprete salió a desmentir los rumores sobre sus padecimientos, y en una publicación que compartió en su página de Facebook, aseguró que no había tenido convulsiones, ni tampoco que había sufrido un ataque cardíaco, pero que había viajado a Estados Unidos para someterse a un procedimiento que solo su médico le podía practicar.

Aunque hasta el momento no se ha sabido de problemas con su salud, hace unos años, entre el 2018 y 2019, Steven Tyler reconoció que durante los años 80 lidió con las adicciones, afirmando que las drogas derrumbaron al grupo y que ir a rehabilitación fue la decisión más difícil de su vida.

SIGUE LEYENDO:

La historia de AMOR que INSPIRÓ a escribir "I don't want to miss a thing" de Aerosmith: VIDEO