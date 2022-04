5 bikinis perfectos para mujeres maduras y sexys al estilo de Lourdes Munguía | FOTOS

Con la temporada de calor muchas artistas han subido fotografías a redes sociales con las cuales deleitan a sus fans usando diminutos bikinis y Lourdes Munguía no es la excepción.

La actriz mexicana de 61 años no duda en lucir el cuerpo de impacto que ha cultivado con base a una buena alimentación y vigorosas rutinas de ejercicios.

Demostrando que sin importar la edad, la sensualidad y feminidad siempre pueden resaltar y hacer que las mujeres se sientan seguras de sus cuerpos.

Así que si tú eres una mujer madura que busca sentirse sexy, no te pierdas esta cátedra de estilo que Lourdes Munguía da con sus mejores bikinis.

1. Minibikinis; que la edad no impida que luzcas tu cuerpo

Anteriormente se tenía la falsa creencia de que a cierta edad las mujeres deben dejar de enseñar piel por conservadurismo, sin embargo, en la actualidad es de lo más normal que las mujeres maduras opten por modelos atrevidos de bikini.

Así que no dudes en seguir el ejemplo de Lourdes Munguía y deslumbrar a todos con tu brillo y sensualidad.

2. El rojo es un color que nunca puede faltar

Si no tienes idea de qué color le va a tu tono de piel, un básico que nunca falla es el rojo, el cual si eres morena destaca tu tono canela, aunque también les queda bien a los demás tonos de tez.

Con este bikini rojo, Lourdes Munguía se llevó las miradas de todos sus seguidores ¿te atreverías a usar uno similar?

3. Aprovecha la primavera y usa las texturas

Si no eres fan de los estampados florales, no te angusties, esta temporada trae consigo múltiples patrones que puedes usar en tus bikinis o pareos, los cuales sin lugar a dudas, le darán un toque muy chic a tu look.

Un ejemplo de texturas en los bikinis es este modelo que con tanto carisma y sensualidad porta la bellísima Lourdes Munguía.

4. Bikini de tipo cabestro, ideal para que nada se salga de su lugar

Si no eres tan osada como para usar un bikini triangular, una opción muy similar pero con mucho más soporte son los bikinis tipo cabestros, los cuales tienen una banda cosida en el centro que da más soporte a los pechos.

En esta foto, Lourdes Munguía porta un bikini de este estilo y como ves, eso no implica que pierda característico toque seductor.

5. Bikinis triangulares, la vieja confiable

Si quieres irte a lo seguro, un modelo que nunca pasará de moda son los bikinis triangulares, y ten por seguro que con ellos más de uno caerá rendido ante tus encantos.

Lourdes Munguía lo sabe y por eso no duda en deleitar a sus fans con este tipo de bikinis que resultan tan favorecedores para las mujeres maduras y de cualquier edad.

