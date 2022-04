5 trajes de baño completos ideales para mujeres curvys con los que Mariana Echeverría luce gloriosa

Mariana Echeverría es una de las celebridades favoritas en “Me Caigo de Risa”, gracias su sentido del humor e impactante belleza se ha ganado el cariño del público que no ha dudado en llenarla de piropos con las fotografías en las que presume su figura mientras se encuentra de vacaciones.

La conductora ha compartido con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram el proceso para la remodelación de su nueva casa en Cuernavaca, donde ya crea memorias al pasar días calurosos disfrutando de la alberca junto a su hijo y su esposo, el portero del América Óscar Jiménez.

“No importa cuál es tu talla, no importa si tienes celulitis y no importa si algunas partes se agitan cuando no deberían... sigues siendo hermosa”, son los mensajes de amor propio con los que Echeverría demuestra su arrolladora belleza en sus redes sociales compartiendo fotos en traje de baño.

Mariana Echeverría disfruta de su casa en Cuernavaca. Foto: Instagram @marianaecheve

Sobre las burlas de Faisy a su físico señalando que está embarazada, la también actriz rompió el silencio durante una dinámica con sus seguidores en Instagram donde aseguró que no le molesta porque así se lleva con su compañero de escena; además, puntualizó en que tiene suficiente amor propio para evitar que le afecten.

Trajes de baño de Mariana Echeverría

Echeverría se ha ganado al público por su talento como comediante, sin embargo, también ha destacado en los deportes pues fue jugadora de futbol femenil por un largo tiempo y practicó Taekwondo donde llegó a ser cinta negra y ganar varias medallas.

Mariana Echeverría con traje de baño rojo. Foto: Instagram @marianaecheve

Gracias a su disciplina ha logrado una figura envidiable que no ha dudado en mostrar en redes sociales, sobre todo cuando se encuentra de vacaciones pues aprovecha su visita a paradisiacos destinos de México para presumir sus mejores trajes de baño que son ideales para chicas curvy.

Los trajes de baño con detalles en la cintura atraen la mirada a esta zona del cuerpo resaltando las curvas con las que arrancan suspiros. Además, los trajes completos con pronunciados escotes brindan apoyo al busto y destacan esta parte del cuerpo.

Trajes de baño completos con detalles en la cintura. Foto: Instagram @marianaecheve

Los detalles hacen al diferencia cuando se trata de trajes de baño y Mariana Echeverría lo sabe, pues opta por aquellos con colores discretos que dan un toque de elegancia, además de que el uso de olanes en la parte alta del cuerpo atrae las miradas. Los colores llamativos, con flores o frutales son ideales para dar el mensaje de diversión dejando de las críticas.

La mayoría de las chicas curvy optan por trajes de baño completos, aunque hay algunos bikinis con la cintura alta que brindan bienestar. En todos ellos se debe considerar el ajuste perfecto a la figura para evitar incomodidad al momento de realizar actividades.

Detalles en los trajes de baño. Foto: Instagram @marianaecheve

