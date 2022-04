"El que se ríe se lleva": el "Costeño" y Teo González recrean la cachetada de Will Smith

La Feria de San Marcos comenzó con todo este 2022. Con la presencia de personalidades como Teo González y el ‘Costeño’, quienes se dieron a la tarea de divertir a más de uno en el Palenque. Lo que nadie se esperaba era que después de subir al escenario donde se robaron las risas de todos, los comediantes terminarían por realizar una emblemática escena que le daría la vuelta al mundo.

Durante la conferencia de prensa, Teo y el ‘Costeño atendieron a los medios de comunicación. En la charla una periodista le preguntó por el tema reciente de Will Smith y Chris Rock en la gala de los Premios Oscar 2022. Esta situación hizo que los comediantes recrearan la escena.

Después de escuchar el tema de Will y Chris, Teo no dudó en agarrar al Costeño del cuello y darle una cachetada. Después de esto, el Costeño no dudó explicar que la línea es muy delgada en el mundo de la comedia, ya que no existen temas prohibidos dentro de esa profesión.

Las palabras de Costeño

El comediante dejó claro que, al no existir temas prohibidos en el mundo de la comedia, es la gente quien termina por sacar de contexto los chistes. En su discurso dejó claro que le ocurrió a él en el mismo palenque donde se presentó la noche del lunes 18 de abril.

“La línea es muy delgada. Hay que entender los contextos. A veces la gente saca las cosas de contexto, lo que me pasó a mí (…). Durante muchos años hemos chistes, caramba los chistes de política vienen… nada más le vamos cambiando el nombre, pero los de ahorita son muy sensibles y se enojan”, explicó el comediante.

Teo explicó que probablemente Will estaba sensible en ese momento y le pareció incómoda la situación. El ‘Costeño’ explicó que tampoco debe caerle una carga al actor, ya que es una reacción humana. Los comediantes aseguraron que lo más importante es divertirse y no estereotipar a una persona por un acto, ya que es mucho más que eso.

Te puede interesar: Teo González rompe en llanto al hablar sobre el infarto que sufrió: "Estoy muy emocional" | VIDEO