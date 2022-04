Ángela Aguilar teme que se filtren fotos más "íntimas" con Gussy Lau, revela amiga de la familia Aguilar

Ángela Aguilar lleva años en los escenarios, de hecho, desde que era una niña comenzó acompañando a su padre Pepe Aguilar, por lo que sabe muy bien lo que es la industria musical. Pero es justo ahí, en las tarimas y frente a miles de espectadores que ha crecido y hoy ya es una mujer mayor de edad. Sin embargo, una polémica grande la persigue.

La joven cantante se ha convertido en una de las favoritas del público en la actualidad, lo que le promete un gran futuro en el mundo de los espectáculos. Es innegable el talento que hereda Ángela, hija de Pepe Aguilar, y nieta de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Pero ahora se ha hablado mucho de ella, no por su forma de desenvolverse en el escenario, sino porque el pasado 5 de abril se filtraron varias imágenes suyas besando al productor Gussy Lau, de 33 años, quien hasta ese entonces habría sido su pareja sentimental.

Gussy confirmó el romance, pero Ángela aseguró, en un video, que se sentía traicionada y que habían violado su privacidad. Ahora, una supuesta amiga de la familia Aguilar dio más detalles del tormentoso momento en entrevista para la revista TV Notas.

Dieron todos los detalles

Al parecer Gussy y Ángela ya no son pareja, pero habían comenzado a finales de febrero, aun cuando su papá, Pepe, y su mamá, Aneliz, no estaban de acuerdo de que la “princesa de las rancheras” anduviera con Rene´ Humberto Lau Ibarra, quien es compositor y comenzo´ a colaborar con los Aguilar tras haber triunfado con Christian Nodal y Calibre 50.

Según reveló la fuente anónima, Pepe trató de hablar con su hija, pero ella se dijo muy enamorada, “Pepe no queri´a que ese noviazgo siguiera, pero tanto e´l como su mujer eran conscientes de que su hija ya no era una nin~a, que habi´a crecido y que comenzaba a vivir experiencias en todos los aspectos. Eso si´, le dijo que se anduviera con cuidado, que fueran discretos y que si habi´a algo que no le pareci´a, de inmediato se lo contara”, comentó la persona, presuntamente cercana a los Aguilar.

Angela tiene miedo

Agregó que Gussy dijo que la filtración no fue intencional, sino que alguien le robó las fotos, Pepe lo corrió y lo llamó “desleal”. Luego de esto Ángela no paraba de llorar, pues tuvo que confesar que está aterrada, pues supuestamente mandó fotos muy íntimas a Gussy, las cuáles, también podrían ser difundidas si Gussy dice la verdad.

“A´ngela tiene los a´nimos hasta los suelos, esta´ triste porque es su primera decepcio´n amorosa y apenas tiene 18 an~os, pero tiene el respaldo de su familia, esta´ bien protegida y sabe que ni sus papa´s ni sus hermanos ni el resto de la familia la van a juzgar. Se fueron a Europa para proteger a A´ngela de los ataques y de la prensa”, comentó para la revista mencionada.

