¡Frente a Cynthia Rodríguez! Carlos Rivera dedica su última función de teatro a su exnovia Hiromi

El romance entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se considera uno de los más estables en el medio del espectáculo pese a que lo han mantenido con total hermetismo, aunque no han evitado ser blando de la polémica como sucedió con la última función de teatro del cantante que decidió dedicarle a su exnovia Hiromi.

El cantante se despidió de la puesta en escena "José El Soñador" para abrirle paso a Kalimba como el protagonista, todo en medio de rumores sobre una boda secreta con Cynthia Rodríguez y la salida de ella del programa "Venga la Alegría", pues estaría buscando convertirse en madre.

Carlos Rivera aprovechó su última vez en el escenario para agradecer a quienes lo apoyaron y destacaron las tiernas palabras que dedicó a su exnovia Hiromi Hayakawa, quien falleció en 2017 tras presentar complicaciones en el parto y quien lo motivo a realizar teatro musical.

“Quiero agradecer a quienes me inspiraron (…) a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado”, expresó el cantante que también le dedicó palabras a Cynthia Rodríguez: “Al amor de mi vida, Cynthia. Te amo”.

Historia de amor

Hiromi falleció a los 34 años de edad el 27 de septiembre de 2017 por complicaciones en su embarazo. La cantante tuvo que se hospitalizada de emergencia debido a que tenía una hemorragia interna debido a que su bebé había fallecido en su vientre un día antes.

Los cantantes se conocieron durante su paso por el reality show “La Academia” y estuvieron juntos por algunos años, algo que marcó la vida de Carlos Rivera pues siempre ha expresado lo mucho que amó a la también actriz quien lo inspiró a continuar con su carrera en teatro.

“Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical. Tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana”, escribió Carlos Rivera a Hiromi en sus redes sociales.

