Tania Rincón y las 5 mini faldas con las que conquistó Instagram

Una de las famosas del momento que ha logrado conquistar Instagram por la cercanía que mantiene con sus millones de seguidores es Tania Rincón, quien con su carisma inigualable comparte sus vacaciones de lujo y sus mejores looks, no por nada la conductora se ha convertido en todo un referente de la moda.

Pues tanto en sus días como presentadora del programa "Hoy", como en los de descanso, Tania Rincón siempre tiene las mejores combinaciones en las que destacan vestidos cortos y mini faldas con las que presume unas piernas torneadas por el ejercicio, ya que todos los días tiene intensas rutinas con las que ha moldeado su figura perfecta.

Además, la concursante de Nuestra Belleza México ha dejado en claro que a los 35 años también se pueden lucir las mejores tendencias de moda para presumir unas piernas perfectas, eso sin mencionar que nunca pierde el estilo de cada una de las temporadas, por lo que desde finales de febrero ha mostrado cuáles son las faldas que se deben usar esta primavera.

Tania Rincón siempre agrega algo de color extra con accesorios como collares. (Foto: Instagram @taniarin)

Desde la playa, Tania Rincón presume cuerpazo en coqueto traje de baño | FOTO

Aunque las faldas lisas son uno de los básicos del guardarropa de Tania Rincón, los estampados no pueden faltar esta temporada, sobre todo si se trata de floreados o del cuadro vichy en colores claros y de temporada como el rosa y el blanco. Por otro lado, los tops con volumen son perfectos para darle el toque final a los looks.

En cuanto a otros diseños, también con estampados, no pueden faltar los fruncidos que ayudan a dar más volumen a las caderas, un consejo que muchas mujeres con poca cadera ponen a prueba. Además, la presentadora tiene claro que uno de los colores perfectos para combinar prendas neutras, es el azul.

La conductora sabe que las camisas de cuello son ideales para combinar cualquier falda. (Foto: Instagram @taniarin)

Por otro lado, entre los secretos de estilismo de Tania Rincón destaca que para crear un efecto de piernas kilométricas al usar mini faldas, es combinarlas con zapatos nude, una técnica que ha aplicado en más de una ocasión con tacones y sandalias, como en estos dos looks en los que las minifaldas le permiten dar volumen a sus caderas.

Además, la madre de dos hijos sabe que una de las grandes tendencias para lucir perfecta este 2022 son las plumas, por lo que no dudó en agregarlas a una de sus faldas y combinarla con una blusa satinada en color blanco.

Tania Rincón da el toque final a sus looks en falda con anillos. (Foto: Instagram @taniarin)

De acuerdo con el ícono de la moda, el azul bebé también es uno de los grandes protagonistas del año y para usarlo no hay mejor ocasión que con un traje tipo sastre en el que una mini falda y un saco largo se conviertan en los protagonistas.

Por otro lado, Tania Rincón ha hecho suyos los tacones con punta triangular en color blanco que no sólo combinan con el look y la blusa de cuello blanco, sino que ayudan a que las piernas se vean más largas; sin embargo, no han sido la única opción de la conductora, ya que las botas negras también son una gran elección.

Sobre todo si se trata de faldas cortas con caída en 'A', pues en este modelo Tania Rincón ha llevado la tendencia que todas las famosas quieren con el cuero al que además le dio un toque extra al usar una prenda en color morado, pues junto al Very Peri de Pantone es uno de los favoritos.

Las mini faldas con sacos son un gran acierto de la moda esta primavera. (Foto: Instagram @taniarin)

Para un look más casual las botas chunky son perfectas. (Foto: Instagram @taniarin)

