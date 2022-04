Desde la cama, Tania Rincón confiesa que ha soñado con otras mujeres

Tania Rincón, quien es una de las conductoras favoritas de 'Hoy', sorprendió a sus seguidores y televidentes al confesar que ha soñado con otras mujeres. La revelación la hizo durante una dinámica en el matutino de Televisa, así que provocó el nerviosismo de sus compañeros y producción.

Después de estar varios años en 'Venga la Alegría', Rincón, de 35 años, terminó su relación con Tv Azteca y se unió a los talentos de Televisa. Gracias a su carisma y belleza formó parte de diferentes proyectos, entre ellos 'Guerreros 2020', programa que le dio la oportunidad de llegar a 'Hoy' junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes tienen varios años al frente.

A pesar de que se ha dicho en varias oportunidades que Tania dejará el matutino, la realidad es que se ha consolidado en la emisión, pues cada día gana más fans debido a su personalidad divertida y muy sincera, la cual la ha convertido en tendencia y en ocasiones, la ha puesto en situaciones incómodas, como esta vez.

Tania Rincón confiesa que ha soñado con mujeres

Este viernes, durante la transmisión tuvieron como invitado al periodista Alberto Peláez, quien hizo que los conductores de 'Hoy', revelaran algunas intimidades, y aunque muchos evitaron los cuestionamientos, fue Tania Rincón quien capturó la atención de los televidentes, pues confesó que ha soñado con "niñas".

"¿Cuál es el sueño inconfesable que nadie queremos confesar y que todos tenemos?", preguntó Peláez a la conductora del matutino de Televisa, y con la sinceridad que la caracteriza la originaria de La Piedad, Michoacán, indicó: "Pues no me gustan las niñas, pero de pronto sí he soñado con una que otra niña".

Inmediatamente, sus compañeros reaccionaron con algunas risas, pero fue Galilea Montijo quien quiso salvarla de esa situación incómoda y trató de sacarla del cuadro, sin embargo, Rincón se quedó y desvió la confesión a algo más inocente al decir que había soñado que la ex conductora de 'Vida TV' "le prestaba su zapatos".

A pesar de su revelación, Tania salió bien librada, pues supo guiar la conversación y cautivó a todos con su platica divertida y fuera de serie, la cual la ha llevado a ser una de las favoritas de la emisión matutina.

SIGUE LEYENDO:

Desde lujoso crucero, Tania Rincón enamora como nunca en bikini rosa: FOTO