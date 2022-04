5 vestidos ajustados con los que Ana Bárbara demuestra que se puede ser sexy a los 50

Ana Bárbara es una cantante que gracias a su talento y sagacidad se ha ganado a pulso el título de 'La Reina Grupera', el cual no solo le hace honor a su trayectoria, sino a su inigualable belleza.

Y es que a sus 51 años, la oriunda de San Luis Potosí sigue luciendo tan hermosa y despampanante como cuando inició su carrera musical.

Sin embargo, cabe recordar que Ana Bárbara inició su carrera como modelo al representar a su estado natal en el certamen "Señorita México" de 1989.

Luego de esto, su belleza le permitió ser elegida como el "Rostro del Heraldo", mientras que su talento le ayudó a acceder al nombramiento de "Embajadora de la Canción Ranchera", título gracias al cual, pudo conocer al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, donde sin previo aviso, comenzó a cantar ante el Pontífice.

"Cuando lo veo de frente (al Papa Juan Pablo II) instintivamente, orgánicamente o siendo yo una niña de pueblo de 21 años me sale del alma y dije: si lo tengo de frente yo le voy a cantar. Entonces me paré y empecé (...) y de repente se acercan los de seguridad del Vaticano (...) y ya veían hacia mí, y el Papa con una clase les dice: dejen en paz a esta niña (...) me dejó terminar mi canción, de repente un silencio absoluto y de repente los aplausos en la iglesia de San Pedro", relató Ana Bárbara en una entrevista para CNN.