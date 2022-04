María León estuvo a punto de sufrir una parálisis facial ¿qué le sucedió? | VIDEO

La hermosa y sensual María León, actual actriz, cantante y modelo, siempre se ha caracterizado por contar con una figura excepcional gracias al ejercicio y una sana alimentación, lo que ha sido parte de su vida desde que era una joven menudita y parte de la agrupación tapatía, Playa Limbo.

Esa disciplina la ha ayudado a fortalecer su cuerpo, mente y corazón, sin embargo, la hermosa cantante no ha estado exenta de accidentes durante sus rutinas de ejercicios en su carrera artística.

“Mi cuerpo, el cómo me veo, el qué tan fuerte estoy, qué tan sana estoy, que tanto he trabajado mi mente y él corazón tiene que ver con cómo me preparo para mi público y qué tipo de artista les voy a ofrecer…”, de esta manera se expresó la también modelo.