Integrante de Kabah sufre fuerte accidente en moto; ¿cuál es su estado de salud? | VIDEO

El popular cantante y miembro del grupo Kabah, Sergio O’Farrill, está en plena recuperación luego de tener un accidente de tránsito con su motocicleta, luego de derraparse en su vehículo al circular en una carretera en mal estado.

Sergio, quien es uno de los integrantes de la agrupación que lleva una vida saludable y llena de ejercicio, ha tenido una recuperación complicada, pero eso no le ha impedido mantener el buen ánimo a pesar de que en algún momento tuvo que verse postrado en una silla de ruedas por la imposibilidad que tenía para poder caminar.

En un video difundido por el programa “De primera mano” del periodista Gustavo Adolfo Infante, O’Farrill señaló que él no cuenta con automóvil, por lo que su modo de trasladarse es la motocicleta y justamente cuando viajaba en ella, sufrió el accidente que lo dejó en cama por varios días.

De acuerdo con el propio cantante, tuvo un incidente mientras rodaba en una carretera en mal estado, se resbaló junto con la moto y su pie quedó atorado entre la máquina y el pavimento, por lo que la lesión que sufrió fue muy fuerte.

“Salí a andar en moto y en un bache de una parte de una carretera en mal estado, tenía mucha graba y se me resbaló la moto y mi pie quedó atorado entre la moto y el pavimento, tuve fractura de tibia y me deshice los ligamentos laterales del pie, el hueso curó muy rápido, pero los ligamentos son los que tardaron en sanar, entonces, estuve inmovilizado por nueve semanas, señaló O’Farrill.

El cantante de Kabah indicó que gracias al ejercicio y a una buena alimentación, la recuperación ha sido gradual y exitosa, por lo que le ha indicado a su médico que pronto estará al 120 por ciento, luego de que el doctor le señaló que no podría quedar al 100 por ciento por la lesión.

“El médico me decía que nunca iba a regresar al cien, yo le dije que voy a estar al 120 por ciento, me falta un 30 por ciento de lo que le dije, pero la verdad me siento muy bien, la recuperación ha sido muy buena, no ha sido fácil, pero es una maravilla lo que puede hacer un cuerpo que está acostumbrado a hacer ejercicio y comer bien, además de que tengo la fortuna de tener muy buenos genes”, indicó el también modelo.